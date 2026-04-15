Huawei Pura 90: así funciona la IA que guía tu postura para fotos perfectas

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Huawei Pura 90 forma parte de la estrategia de rebranding de Huawei, que dejó atrás la serie "P" para enfocarse en diseño y fotografía avanzada.



de Huawei, que dejó atrás la para enfocarse en diseño y fotografía avanzada. Gran parte de las funciones inteligentes se ejecutan directamente en el dispositivo gracias al chip Kirin , reduciendo la dependencia de la nube.



, reduciendo la dependencia de la nube. Como otros dispositivos recientes de la marca, no incluye Google Mobile Services, apostando por su ecosistema propio con AppGallery.



El Huawei Pura 90 marca un nuevo paso dentro de la estrategia de la marca por consolidarse en la gama alta durante 2026. Como parte de la serie Pura que no es más que la evolución directa de la histórica línea P; este nuevo dispositivo no solo continúa la apuesta por la fotografía móvil, sino que redefine su enfoque al integrar inteligencia artificial de forma más activa en el proceso de captura.

Aún en fase de lanzamiento progresivo, con una llegada a tiendas chinas prevista para el 20 de abril, el Pura 90 se perfila como el nuevo buque insignia de la marca, con una llegada escalonada a distintos mercados a lo largo del año. Más allá de sus especificaciones, el dispositivo busca posicionarse como una herramienta creativa, en la que hardware y software trabajan de forma conjunta para optimizar la experiencia fotográfica. En ese sentido, no se trata únicamente de mejorar la calidad de imagen, sino de intervenir directamente en cómo se construye una fotografía.

Hardware: evolución en fotografía y diseño

A nivel físico, el Huawei Pura 90 introduce mejoras significativas en su sistema de cámaras, consolidando su enfoque en fotografía avanzada. Uno de los principales avances apunta a la incorporación de un sensor principal de hasta 200 megapíxeles, acompañado de un sensor de gran tamaño cercano a 1 pulgada, lo que permite una mayor captación de luz y rendimiento en condiciones de baja iluminación.

El sistema se complementa con tecnologías como apertura variable y un obturador de alta velocidad, optimizado para capturar sujetos en movimiento sin pérdida de detalle. Esto se traduce en una mayor versatilidad tanto en fotografía como en video, acercando la experiencia a estándares más cercanos a equipos profesionales.

Colores disponibles para la versión Pro y Pro Max; Huawei vuelve a los degradados.Expreso

En cuanto al rendimiento, el dispositivo integraría el chip Kirin 9100, desarrollado por la propia Huawei, orientado a tareas exigentes como procesamiento de imagen en tiempo real y edición multimedia. Este componente no solo mejora la fluidez general del sistema, sino que también permite ejecutar procesos complejos directamente en el dispositivo.

En diseño, el Pura 90 mantiene el característico módulo de cámaras triangular de la serie, pero con acabados más refinados y materiales resistentes como el Kunlun Glass de nueva generación. Esta combinación refuerza su identidad estética dentro del mercado, diferenciándolo de otras propuestas más conservadoras.

Software e IA: de la edición a la dirección fotográfica

El salto más relevante del Huawei Pura 90 se da en el terreno del software, el dispositivo equipado con HarmonyOS 5.0 integra un ecosistema de inteligencia artificial que ya no se limita a la postproducción, sino que interviene activamente durante la captura.

Dentro de este enfoque destaca el sistema de recomendaciones de postura con IA, basado en modelos de visión computacional capaces de analizar el cuerpo humano en tiempo real. A través del reconocimiento de puntos articulares y composición de escena, el dispositivo sugiere ajustes en la postura del usuario véase con la inclinación, posición de extremidades o dirección del rostro, con el fin de optimizar la estética de la imagen.

Este sistema no opera de forma aislada, sino que se integra con principios clásicos de composición visual, como la regla de los tercios o el uso de líneas de fuga, ofreciendo guías en pantalla que orientan al usuario hacia encuadres más equilibrados. En escenarios grupales, la IA también es capaz de detectar superposiciones entre sujetos y sugerir reorganizaciones para mejorar la distribución en el plano.

A nivel técnico, estas funciones se apoyan en procesamiento local impulsado por el chip Kirin, lo que reduce la dependencia de la nube y permite respuestas en tiempo real. Además, el sistema se sincroniza con el obturador de alta velocidad para capturar automáticamente el momento óptimo dentro de una secuencia de movimiento.

Una apuesta por el futuro de la fotografía móvil

El sistema de cámara y la IA están diseñados no solo para usuarios casuales, sino también para creadores que buscan mayor control en imagen y video.Cortesía

Con el Huawei Pura 90, Huawei plantea un cambio de paradigma: pasar de mejorar la imagen después de capturarla a intervenir en su construcción desde el inicio. Esta integración entre hardware avanzado e inteligencia artificial posiciona al dispositivo como una herramienta orientada tanto a usuarios cotidianos como a creadores de contenido.

Si bien su lanzamiento global se desarrollará de forma progresiva durante 2026, se espera que el equipo llegue a mercados latinoamericanos en los meses posteriores, incluyendo Ecuador. Su disponibilidad dependerá de la estrategia regional de la marca, aunque su enfoque en fotografía e IA lo perfila como uno de los dispositivos más relevantes dentro del segmento premium en el corto plazo.