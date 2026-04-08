¿Un iPhone plegable en septiembre? Esto es lo que se sabe del plan de Apple

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El reporte proveniente de Bloomberg se perfila como una de las fuentes más confiables en filtraciones sobre Apple.



se perfila como una de las fuentes más confiables en filtraciones sobre Apple. El dispositivo aún no ha sido confirmado oficialmente por Apple , por lo que toda la información se basa en fuentes cercanas al desarrollo del producto.



, por lo que toda la información se basa en fuentes cercanas al desarrollo del producto. Apple suele retrasar su entrada en nuevas categorías tecnológicas, priorizando la madurez del producto antes de su lanzamiento al mercado.

La industria de los smartphones podría estar a punto de sumar a uno de sus jugadores más importantes al terreno de los dispositivos plegables. Según un reciente reporte de Bloomberg, Apple mantendría en marcha el desarrollo de su primer iPhone foldable, con un posible lanzamiento en septiembre de 2026, en línea con su calendario habitual.

De concretarse, la compañía se sumaría a un segmento que ya ha sido explorado por fabricantes como Samsung y Huawei, que han apostado por este formato en los últimos años. El informe también señala que este nuevo dispositivo llegaría junto a la próxima generación de smartphones de Apple, incluyendo el esperado iPhone 18 Pro, lo que marcaría un movimiento estratégico clave dentro de su ecosistema.

¿Cómo funcionaría este iPhone?

El concepto de smartphone plegable se basa en el uso de pantallas flexibles, generalmente de tipo OLED, capaces de doblarse sin comprometer su funcionamiento. Estos dispositivos integran una bisagra de alta precisión que permite transformar el equipo de un formato compacto similar a un teléfono tradicional, a uno más amplio, cercano a una tablet.

En el caso de Apple, los reportes apuntan a un enfoque particularmente cuidadoso en la durabilidad y la experiencia de usuario. Uno de los principales retos técnicos ha sido minimizar el pliegue visible en la pantalla, un detalle que ha sido criticado en modelos de otras marcas. Para ello, la compañía estaría trabajando en materiales más avanzados y en un rediseño de la bisagra que permita una superficie más uniforme.

Además, se espera que el dispositivo integre optimizaciones a nivel de software, adaptando el sistema operativo para aprovechar el cambio de formato en tiempo real. Esto incluiría una mejor gestión de multitarea, transiciones fluidas entre pantallas y una interfaz capaz de ajustarse dinámicamente al tamaño del dispositivo. A nivel de hardware, también se anticipan desafíos en la integración de componentes como la batería y el sistema de cámaras dentro de un diseño plegable sin sacrificar rendimiento.

¿Por qué septiembre?

El mes de septiembre no es casual dentro de la estrategia de Apple, lo cierto es que desde hace más de una década, la compañía ha establecido este periodo como la ventana clave para la presentación de sus nuevos iPhone, convirtiendo su evento anual en uno de los momentos más relevantes de la industria tecnológica.

Lanzar su primer dispositivo plegable en este contexto permitiría a Apple capitalizar la visibilidad global de su keynote, integrando el nuevo formato dentro de su narrativa de innovación sin desplazar a su línea principal. En ese sentido, el iPhone plegable no llegaría como un reemplazo inmediato, sino como una extensión premium del ecosistema, dirigida a un segmento más específico del mercado.

No obstante, el propio reporte advierte que la complejidad de su fabricación podría traducirse en una disponibilidad limitada durante sus primeras etapas. Esto responde tanto a los desafíos técnicos del producto como a la cautela de Apple al momento de introducir nuevas categorías, priorizando la estabilidad y la experiencia antes de una adopción masiva.