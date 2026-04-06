Galaxy S26 ya comparte con iPhone: así puedes usar Quick Share como AirDrop

El método oficial para trasladar imágenes y documentos pesados entre los dispositivos móviles sin perder calidad visual

Ya se puede transferir archivos de forma inalámbrica de forma ágil entre Android y iPhone.

Los usuarios del Samsung Galaxy S26 ya pueden transferir archivos multimedia o documentos de texto hacia un iPhone mediante la herramienta nativa Quick Share, un mecanismo de conectividad que elimina la barrera histórica entre los sistemas operativos Android y Apple.

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Procedimiento de envío desde Android y sus pasos

Esta habilitación operativa responde a las actualizaciones de conectividad implementadas en los modelos de 2026, las cuales estandarizan el intercambio de información mediante servidores temporales y códigos de respuesta rápida. La función evita la compresión de imágenes que aplican por defecto las aplicaciones de mensajería convencionales.

Al momento de compartir un elemento, la plataforma no utiliza una conexión de proximidad directa como ocurre entre dos dispositivos de la misma marca surcoreana. El sistema operativo sube la información a un servidor encriptado para que el equipo receptor acceda a los datos a través de un navegador web.

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El proceso inicia en la galería o en el administrador de archivos del teléfono. El remitente debe seleccionar el contenido deseado, pulsar el botón de compartir y elegir el ícono azul de transferencia rápida. La pantalla desplegará un menú con los contactos frecuentes y los equipos compatibles cercanos.

Para enviar el paquete de datos al ecosistema de Apple, el emisor tiene que ignorar el radar de proximidad y presionar el botón de código QR. Esta acción genera inmediatamente un gráfico escaneable en la pantalla del equipo Android junto con un enlace alfanumérico para ser copiado.

El destinatario solo necesita abrir la aplicación de cámara de su teléfono y enfocar el gráfico. El lector óptico reconocerá el origen y abrirá una pestaña en el explorador Safari con el botón de descarga habilitado.

Para garantizar la seguridad del intercambio, la plataforma establece parámetros estrictos de caducidad. Los documentos permanecen alojados en la nube por un periodo máximo de 48 horas antes de ser eliminados permanentemente. Si el destinatario no guarda los archivos en el almacenamiento interno de su celular en ese lapso, el remitente deberá repetir toda la operación desde cero.

Esta alternativa técnica no está exenta de limitaciones operativas. A diferencia del envío local por Bluetooth, este proceso exige que ambos teléfonos tengan una conexión a internet activa. Si la transferencia se realiza en la calle mediante redes móviles, el consumo de datos de carga y descarga se descontará del plan tarifario de cada usuario.

Asimismo, el fabricante asiático impone una cuota de tráfico diario para el uso de sus servidores. Cada cuenta está limitada a compartir un volumen máximo de cinco gigabytes cada 24 horas mediante la generación de enlaces, una cifra suficiente para documentos rutinarios pero restrictiva para la transferencia masiva de videos en alta resolución.

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