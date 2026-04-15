Juez Ángel Tapia es destituido tras liberar a alias 'Odín', socio de Jezdimir Srdan

Publicado por Mónica Jara Chérrez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Judicatura destituye al juez Ángel Tapia por otorgar habeas corpus a alias Odín.

Decisión permitió liberar en 2025 a Dany Naula, socio del narcotraficante Jezdimir Srdan, en Guayaquil.

Judicatura concluye error inexcusable por resolver sin competencia y vulnerar el debido proceso.

El Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió, por unanimidad, suspender del cargo al juez Ángel Enrique Tapia Vélez por error inexcusable. La decisión se tomó porque el magistrado de la Unidad Judicial Norte Penal de Guayaquil aceptó el habeas corpus a favor de Dany William Naula González, alias 'Odín', y ordenó el excarcelamiento del procesado, quien es socio del narcotraficante serbio, Jezdimir Srdan.

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Durante la sesión, realizada la tarde del 15 de abril de2026, los integrantes de la Judicatura, Damián Larco, presidente; y los vocales Alfredo Cuadros, Fabián Fabara y Magaly Ruiz votaron a favor para acoger el informe que recomendaba declarar al juez Tapia sea cesado del cargo por omitir el procedimiento establecido para tramitar los recursos de habeas corpus.

Según el informe del Área Técnica, Tapia "actuó sin competencia en el conocimiento y admisión del habeas corpus", y emitió la boleta de excarcelamiento el 13 de noviembre de 2025. La decisión fue conocida después por la Sala Civil de la Corte Provincial de Guayas, que declaró la nulidad de lo actuado el 22 de diciembre de 2025 "por irregularidades del sumariado".

¿Por qué el juez Tapia liberó a alias Odín?

Además, Naula González tenía un proceso penal por delincuencia organizada, cumplía prisión preventiva y no tenía sentencia ejecutoriada. "Por tanto, el habeas corpus debía ser resuelto por la Corte Provincial no por un juez de primer nivel para evitar nulidades posteriores", señaló el informe.

Aunque se concluye que el magistrado "omitió el procedimiento y decidió favorecer al procesado a sabiendas que el proceso debía ser remitido a la Corte de Guayas", en su descargo, Tapia Vélez sostuvo que asumió competencia de ese habeas corpus "porque la vida del procesado estaba en riesgo por múltiples enfermedades y debía resolverlo ya que es la más célere de todas las garantías jurisdiccionales".

La explicación no eximió al juez de responsabilidades y el Pleno aceptó que él es responsable de haber incurrido en infracciones disciplinarias "por haber actuado con error inexcusable, como lo declararon los jueces de la Sala Civil de la Corte Provincial de Guayas". Por ello, decidieron sancionarlo con destitución.

Destitución acarrea inhabilidad

También dispusieron remitir la resolución a la Dirección de Talento Humano de la Judicatura para que se envíe la disposición al Ministerio de Trabajo, con el fin de que ponga en conocimiento la inhabilidad especial que se activa en contra del exjuez Tapia para ejercer cargos públicos en la Función Judicial.

La destitución de Tapia se produce casi tres meses después de que él fuera suspendido de su cargo por el mismo proceso. El magistrado también está detenido e investigado por supuesto tráfico de influencias.

Antes de expresar su voto, Larco dijo que Tapia inobservó las normas para tramitar el habeas corpus, cuya decisión vulneró el debido proceso y "afectó la seguridad jurídica al apartarse injustificadamente de ordenamiento jurídico aplicable".

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Este 14 de abril de 2026, el Pleno del @CJudicaturaEc destituyó al juez de la Unidad Judicial Norte 1 Penal de Guayaquil, A.E.T.V., que liberó a alias Odín, socio de Jezdimir Srdan.



🔗 Conoce los detalles aquí: https://t.co/pwCTrBAI0l… pic.twitter.com/Uj6fSX2PfG — Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) April 14, 2026

Para el encargado de la Judicatura, la resolución del exjuez "no es una mera discrepancia interpretativa sino un apartamiento de las normas de competencia, lo que constituye error inexcusable, y ordenó la liberación de un procesado en delito grave, afectando la confianza pública".

Larco dijo que la sanción responde a la postura de "cero tolerancia contra los servidores judiciales que favorezcan a estructuras delictivas".