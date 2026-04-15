¿Qué pasó con los sentenciados del caso TC Televisión?: seis murieron presos

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Las claves del caso Seis sentenciados por el ataque a TC Televisión murieron en cárceles de Ecuador mientras cumplían condena.

Entre 2025 y 2026, presos del caso TC fallecieron, en su mayoría por enfermedades bajo custodia estatal.

Muertes ocurrieron en penales como El Encuentro y la Penitenciaría del Litoral, reabriendo el debate carcelario.

Después de dos años del asalto armado al canal TC Televisión, uno de los episodios más impactantes de la crisis de seguridad en Ecuador, seis de los once adultos sentenciados por ese hecho han muerto mientras cumplían condena en cárceles del país, según registros judiciales y reportes forenses revisados hasta abril de 2026.

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El caso vuelve a generar atención pública no solo por la magnitud del ataque —transmitido en vivo el 9 de enero de 2024— sino por el patrón de muertes bajo custodia estatal, ocurridas en distintos centros penitenciarios y, en su mayoría, vinculadas a enfermedades graves no tratadas oportunamente.

El fallecimiento más reciente ocurrió en El Encuentro

El deceso más reciente corresponde a Charles Gonzalo Suárez Vera, de 21 años, quien cumplía una condena de 13 años por terrorismo y estaba recluido en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en la provincia de Santa Elena. Su muerte ocurrió el 13 de abril de 2026, luego de ser trasladado a un hospital por complicaciones de salud.

Suárez Vera se convirtió además en el primer interno fallecido en ese centro penitenciario, inaugurado en noviembre de 2025. De acuerdo con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), presentaba una enfermedad hepática preexistente, aunque hasta ahora no se ha difundido un informe forense completo que detalle la causa médica final.

Los documentos judiciales indican que solo uno de los seis fallecimientos fue producto de una muerte violenta. El resto está relacionado con cuadros médicos severos como tuberculosis, neumonía, fallas multiorgánicas y desnutrición, evidenciando problemas estructurales de atención sanitaria en el sistema penitenciario.

Entre 2025 y 2026, presos del caso TC fallecieron, en su mayoría por enfermedades bajo custodia estatal.Archivo

La lista de internos fallecidos incluye:

Jorge Ayoví Simisterra, muerto en marzo de 2025 tras una riña en la Penitenciaría del Litoral.

Juan Carlos Pachito Arroyo, fallecido por neumonía y desnutrición crónica en octubre de 2025.

Héctor José Ortiz Teyes, hallado sin vida en noviembre de 2025 con diagnóstico de tuberculosis y shock séptico.

Juan José Mendoza Cuenca, muerto en diciembre de 2025 por insuficiencia respiratoria.

Miguel Alejandro Brito Pacheco, fallecido en enero de 2026, también con diagnóstico de tuberculosis.

Charles Gonzalo Suárez Vera, abril de 2026, por complicaciones médicas.

Con estas muertes, solo cinco de los once adultos condenados permanecen con vida, mientras dos adolescentes cumplen penas diferenciadas en instituciones de menores.

Muertes ocurrieron en penales como El Encuentro y la Penitenciaría del Litoral, reabriendo el debate carcelario.Cortesía

El ataque a TC Televisión y lo que sigue pendiente

El asalto armado a TC Televisión fue ejecutado por integrantes de la banda Los Tiguerones y tuvo como impacto inmediato la declaración oficial de un conflicto armado interno. Sin embargo, hasta hoy no existe una sentencia contra el presunto autor intelectual del ataque, identificado como alias Negro Willy, quien permanece libre en España.

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Mientras la causa penal continúa fragmentándose por la muerte de varios sentenciados, el caso deja abiertas preguntas sobre responsabilidades estatales dentro del sistema penitenciario, el acceso real a atención médica para personas privadas de libertad y el manejo de internos vinculados a procesos de alto perfil.

La historia del caso TC Televisión ya no solo se cuenta desde el terrorismo y la violencia armada, sino también desde las muertes silenciosas ocurridas tras los muros de las cárceles ecuatorianas, un escenario donde la condena judicial no ha sido el punto final de la historia.