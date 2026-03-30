Cierre de puente Ochoa León, en Cuenca, genera incertidumbre en la zona

El puente fue construido en el año de 2002 y presenta daños estructurales

El puente Ochoa León se cerró al tránsito debido a fallas técnicas que se registran en su estructura.

La circulación sobre el puente Ochoa León se cerró y los habitantes de la zona ya sienten el impacto de esa medida al emplear mayor tiempo para tomar las vías de conexión con el centro de Cuenca y otros destinos de la ciudad.

Xavier Andrade, habitante de la zona, comentó que anteriormente empleaba una media hora para llegar a la avenida de Las Américas que le permitía tomar la ruta hacia su trabajo; sin embargo, desde el pasado viernes esto cambió y ahora emplea 20 minutos más para llegar a su destino en horas pico.

El sentir de quienes utilizaban a diario este puente es similar y aseguran que sienten mayor incertidumbre al no tener la certeza de cuánto tiempo llevará la construcción del nuevo puente.

¿Qué ocurre con el puente?

Según cifras de la Dirección de Movilidad del Municipio de Cuenca unos 3.000 vehículos toman este puente al día, principalmente quienes habitan en los sectores de Checa, Chiquintad y Ochoa León.

En tanto, desde Obras Pública Municipales se informó que se deberá reconstruir completamente el puente dado los daños estructurales que registra en las bases como fisuras y asentamiento.

Además, se conoció que la consultoría que determine el tipo de puente que se deberá construir en la zona estaría lista en tres meses, no así las obras. Para el inicio de la construcción no se tiene aún una fecha prevista.

Rutas alternas para habitantes de la zona

En tanto los habitantes de la zona deberán tomar las siguientes rutas alternas: para dirigirse a la parroquia Checa se deberá tomar la avenida De los Migrantes desde la calle Cornelio Vintimilla, continuar hasta la urbanización Los Capulíes, ingresar por la calle Los Capulíes e incorporarse posteriormente a la Vía a Checa.

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En caso de movilizarse hacia la parroquia Chiquintad, podrán tomar como punto de partida la calle Javier Maldonado, continuar por Paseo Río Machángara y, a la altura del puente Ochoa León, seguir por la Vía a Chiquintad hasta su destino correspondiente.

Adicionalmente, como alternativa de cruce entre las rutas señaladas, se encuentra el Puente de Patamarca, ubicado a la altura de la calle Javier Maldonado, que conecta la Av. de los Migrantes con la calle Paseo Río Machángara.

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