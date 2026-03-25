Agenda cultural de Semana Santa en Cuenca: procesiones y eventos 2026

Las actividades se iniciarán el Domingo de Ramos con varias eucaristías en la Catedral de La Inmaculada

Durante la Semana Santa se desarrollarán la procesión de los pasos en la que saldrán a las calles del centro 17 imágenes religiosas que narrarán desde la Última Cena.

La capital azuaya vivirá la Semana Santa entre la fe y cultura que significa algunas de las tradiciones que se mantienen vivas durante estos días. Hay que recordar que el viernes, 3 de abril, será feriado nacional obligatorio.

En este marco, la Arquidiócesis de Cuenca e instituciones públicas y privadas han alistado una agenda de actividades principalmente religiosas.

Actividades en al Catedral de la Inmaculada

La Arquidiócesis de Cuenca publicó en sus redes sociales el cronograma de actividades que se inician con el Domingo de Ramos. En la Catedral de La Inmaculada se desarrollarán seis eucaristías: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00 y 20:00. La segunda ceremonia será presidida por el monseñor Marcos Pérez.

La siguiente actividad es la procesión de los pasos, a desarrollarse el martes 31 de marzo. Se trata de una tradición rescatada luego de más de 50 años de pausa.

RELACIONADAS Prisión de hasta tres años por comercializar palma de cera en Semana Santa

Se llevará a cabo una romería que representa las diferentes estaciones de Jesús desde la Última Cena hasta la crucifixión. Para este evento saldrán 17 imágenes pertenecientes al patrimonio religioso de la ciudad y que en la actualidad reposan en diferentes templos.

La procesión saldrá desde el parque La República hasta la avenida Huayna Cápac, luego subirá la calle Simón Bolívar hasta la Catedral de La Inmaculada donde el monseñor auxiliar, Fernando Ortega dará algunas reflesiones sobre el sinificado de los pasos. La cita es desde las 18:00.

Viernes Santo

El viernes se llevarán a cabo varias actividades en la catedral. A las 09:00 será la predicación de las siete palabras, a las 17:00 la adoración de la cruz y la jornada se cierra, a las 19:00, con el vía crucis que recorrerá las calles del Centro Histórico.

Semana Santa 2026: Cinco iglesias de Quito que debes visitar y sus horarios Leer más

El vía crucis también se desarrollará en Turi, El Vecino, Miraflores y otras parroquias que tradicionalmente escenifican la crucifixión de Jesús. Por ejemplo, en Turi se llevarán dos actos que congregarán a las diferentes comunidades. Ambos vía crucis serán desde las 08:00 uno en el centro y otro en la comunidad de Guzho.

La parroquia El Vecino, donde además se conmemora las fiestas patronales del Cristo Pobre, se llevará a cabo el vía crucis a las 09:00, luego será el sermón de las siete palabras, adoración de la cruz, descendimiento de la cruz y finalmente la procesión con el santo sepulcro hasta la capilla Cruz Verde.

RELACIONADAS Procesión por la vida en Daule reunirá a familias en la Solemnidad de la Anunciación

Festival de la trucha

Además, en la ciudad se desarrollará la tercera edición del festival de la trucha. Este evento será el sábado, 4 de abril de 2026, en el parque de San Sebastián.

En el lugar se darán cita 18 chefs que ofrecerán diferentes especialidades preparadas con la tradicional trucha. En el marco de este evento se llevarán a cabo presentaciones artísticas de danza y música. La cita es desde las 09:00.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!