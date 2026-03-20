Procesión por la vida en Daule reunirá a familias en la Solemnidad de la Anunciación

Una caminata reunirá a familias de diferentes cantones y recintos para elevar una oración por el valor de cada vida humana

En el marco de la Solemnidad de la Anunciación del Señor, este miércoles 25 de marzo, la diócesis de Daule presentó los detalles de la Procesión por la Vida, un encuentro espiritual que busca agradecer el don de la existencia y renovar la esperanza en medio de los desafíos actuales.

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La convocatoria se realizará a las 15:00 en la iglesia san Francisco de Asís, templo jubilar durante el Año de San Francisco. Dentro del templo habrá rezo del rosario y tiempo para confesiones. Varios sacerdotes estarán disponibles para quienes deseen acercarse a este sacramento del perdón.

A las 16:00 comenzará la procesión. El recorrido pasará por la iglesia santa Clara y concluirá en la Catedral Señor de los Milagros. Allí se celebrará la santa misa a las 18:00, presidida por el obispo de Daule, Mons. Krzysztof Kudławiec, junto con los párrocos de la ciudad.

El padre Marcos Marcillo, párroco de santa Clara y canciller de la diócesis, comentó que “el gran hecho de tener la vida es un regalo de Dios. Por eso queremos agradecerlo juntos”, mientras el padre Rodolfo Soledispa, rector de la catedral explicó que el encuentro no tiene carácter político. “Es una fiesta por la vida. No es una marcha de protesta, sino un momento de alegría, esperanza y confianza en Dios”, expresó.

El lema del encuentro es: “Creo en ti, Señor Jesús, autor de la vida”, inspirado en el Evangelio de Juan (11, 25-26): “Yo soy la resurrección y la vida… ¿Crees esto?”. La jornada incluirá también un pequeño festival musical antes de la eucaristía.

Ambos sacerdotes invitaron a fieles de cantones cercanos, grupos parroquiales y familias a participar con camisetas blancas y mensajes que promuevan el respeto a la vida. Durante el recorrido se rezará el viacrucis, en un ambiente de oración comunitaria.

Campana ‘La voz de los no nacidos’

Uno de los símbolos presentes en la procesión será la campana conocida como ‘La voz de los no nacidos’, que forma parte de una iniciativa internacional surgida en Polonia para recordar el valor de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural.

La campana destinada a Ecuador fue bendecida por el Papa Francisco en el Vaticano en 2021 y llegó al país en 2022. Está elaborada en bronce, pesa más de una tonelada y contiene grabados simbólicos, entre ellos una ecografía de un niño por nacer, citas bíblicas y referencias al quinto mandamiento.

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Esta campana acompaña celebraciones y actos de oración relacionados con esta causa. En la procesión de Daule, la campana acompañará el recorrido como un signo visible y audible de ese compromiso espiritual.

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