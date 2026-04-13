Keiko Fujimori lidera los sondeos en elecciones de Perú y se perfila para segunda vuelta

Publicado por José Julián Ladines Tomalá Creado: Actualizado:

La candidata presidencial derechista Keiko Fujimori encabeza los resultados de las encuestas a boca de urna divulgadas al cierre de las elecciones generales celebradas este domingo en Perú, lo que la perfila como la principal favorita para disputar la segunda vuelta presidencial prevista para el 7 de junio.

(Te puede interesar: Perú volvió a las urnas entre retrasos, alboroto y tensión)

Según el sondeo realizado por la empresa Datum, Fujimori obtuvo el 16,5 % de los votos, seguida por el ultraconservador Rafael López Aliaga, con 12,8 %, el centroderechista Jorge Nieto, con 11,6 %, y el derechista Ricardo Belmont, con 10,5 %.

Ipsos también ubica a Fujimori en primer lugar

Por su parte, la encuestadora Ipsos Perú, con una muestra de 18.144 electores, también colocó a Fujimori en el primer lugar con 16,6 % de los sufragios.

El estudio ubica en segundo lugar al candidato de izquierda Roberto Sánchez, con 12,1 %, seguido por Ricardo Belmont, con 11,8 %, Rafael López Aliaga, con 11 %, y Jorge Nieto, con 10,7 %.

Con estos resultados preliminares, la candidata de Fuerza Popular y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) aparece como la única aspirante con un lugar prácticamente asegurado en la segunda vuelta electoral, mientras se espera conocer quién será su rival una vez que las autoridades electorales publiquen los primeros resultados oficiales.

Posible sesgo en Lima

El jefe de Ipsos Perú, Alfredo Torres, advirtió que los resultados de la encuesta a boca de urna podrían presentar cierto sesgo a favor de candidatos que no eran favoritos en Lima.

Según explicó al canal Latina, esto se debe a que un número significativo de electores en la capital no logró votar, lo que podría influir en la representatividad del sondeo.

Problemas logísticos marcaron la jornada electoral

La jornada electoral estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, lo que provocó retrasos en la apertura de mesas e incluso la suspensión del voto en algunas de ellas.

De acuerdo con reportes oficiales, 211 mesas de votación en la capital no pudieron instalarse, lo que dejó sin ejercer su derecho al voto a 63.300 ciudadanos.

Este incidente generó la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, así como contra la empresa encargada del transporte del material electoral en Lima y la provincia del Callao.

Elecciones en medio de crisis política

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados a votar este domingo para elegir a las autoridades del periodo 2026-2031, incluyendo la Presidencia de la República.

Los comicios se desarrollan en un contexto de inestabilidad política, ya que Perú ha tenido ocho presidentes en los últimos diez años, reflejo de una prolongada crisis institucional.

Debido a la fragmentación del voto, ningún candidato tiene posibilidades de alcanzar el 50 % más uno necesario para ganar en primera vuelta, por lo que el proceso electoral se definirá en una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados.