Emergencia en Quito
Bomberos atienden emergencia por intoxicación con monóxido de carbono en el norte de Quito
Bomberos de Quito atendieron emergencia por monóxido de carbono en Unión y Progreso; tres afectados recibieron atención prehospitalaria
Este domingo 12 de abril, personal del Cuerpo de Bomberos de Quito respondió de manera inmediata a una emergencia registrada en el sector Unión y Progreso, ubicado en el norte de Quito.
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Tres personas afectadas
El incidente correspondió a una intoxicación por monóxido de carbono, presuntamente causada por una fuga de gas doméstico en una vivienda del sector.
Según el reporte oficial, tres personas resultaron afectadas por la inhalación del gas tóxico y recibieron atención prehospitalaria por parte de los paramédicos en el lugar de los hechos. Gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, los afectados fueron estabilizados y se evitó un desenlace mayor.
El Cuerpo de Bomberos de Quito reiteró la importancia de mantener medidas de prevención en el uso de sistemas de calefacción y calentadores de agua a gas.
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IVONNE MANTILLA
Recomendaciones
Entre las recomendaciones principales se destaca
- El calefón debe estar instalado en el exterior de la vivienda
- Realizar revisiones periódicas a sus conexiones e instalaciones para evitar fugas y accidentes domésticos.
Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que, ante cualquier sospecha de fuga de gas o emergencia similar, es fundamental comunicarse de inmediato al ECU 9-1-1 para recibir asistencia oportuna.
El Cuerpo de Bomberos de Quito continúa trabajando en la prevención y atención de emergencias en toda la capital ecuatoriana, reforzando campañas de seguridad para reducir riesgos en los hogares.