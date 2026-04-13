Bomberos atienden emergencia por intoxicación con monóxido de carbono en el norte de Quito

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Este domingo 12 de abril, personal del Cuerpo de Bomberos de Quito respondió de manera inmediata a una emergencia registrada en el sector Unión y Progreso, ubicado en el norte de Quito.

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Tres personas afectadas

El incidente correspondió a una intoxicación por monóxido de carbono, presuntamente causada por una fuga de gas doméstico en una vivienda del sector.

Según el reporte oficial, tres personas resultaron afectadas por la inhalación del gas tóxico y recibieron atención prehospitalaria por parte de los paramédicos en el lugar de los hechos. Gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, los afectados fueron estabilizados y se evitó un desenlace mayor.

El Cuerpo de Bomberos de Quito reiteró la importancia de mantener medidas de prevención en el uso de sistemas de calefacción y calentadores de agua a gas.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones principales se destaca

El calefón debe estar instalado en el exterior de la vivienda

debe estar instalado en el exterior de la vivienda Realizar revisiones periódicas a sus conexiones e instalaciones para evitar fugas y accidentes domésticos.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que, ante cualquier sospecha de fuga de gas o emergencia similar, es fundamental comunicarse de inmediato al ECU 9-1-1 para recibir asistencia oportuna.

El Cuerpo de Bomberos de Quito continúa trabajando en la prevención y atención de emergencias en toda la capital ecuatoriana, reforzando campañas de seguridad para reducir riesgos en los hogares.