Perú volvió a las urnas entre retrasos, alboroto y tensión

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Lo que debes saber Elecciones en Perú se realizaron con retrasos por falta de material electoral, lo que obligó a extender la jornada y generó largas filas y malestar ciudadano.



Fiscalía intervino ante fallas del proceso y levantó actas en varios centros para evitar vulneraciones al voto y garantizar transparencia electoral.



Más de 27 millones votaron en medio de incertidumbre, sin resultados claros y con tensión por irregularidades que cuestionan la eficiencia del sistema.

Perú acudió nuevamente a las urnas este 12 de abril, para elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, en una jornada marcada por tensiones, retrasos e incertidumbre.

Un total de 35 candidatos compitieron por la Presidencia de la República , en la contienda más amplia en la historia del país, en medio de un contexto de inestabilidad política que ha dejado ocho mandatarios en los últimos diez años.

Así se desarrolló la jornada electoral



Desde las primeras horas del proceso electoral se registraron problemas en la instalación de mesas de votación, especialmente en Lima, donde varios locales no pudieron abrir a la hora prevista debido a la falta de material electoral y fallas técnicas en los sistemas informáticos. Esto provocó filas de centenares de votantes en los exteriores de los recintos.

Ante estas irregularidades, el Ministerio Público intervino a través de la Cuarta Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro, que realizó diligencias en la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La fiscal Lorena Villanueva Zúñiga encabezó estas acciones con el objetivo de evitar posibles vulneraciones al derecho al voto de los ciudadanos.

Además, los fiscales fueron desplegados en distintos centros de votación para levantar actas sobre las incidencias registradas, con el fin de dejar constancia de los retrasos y contribuir a la transparencia del proceso electoral.

El organismo electoral había atribuido inicialmente los problemas a incumplimientos de la empresa encargada de distribuir el material electoral. Aunque se anunció que la entrega se normalizaría alrededor de las 08:00, hasta el mediodía aún hubo locales que no habían podido iniciar sus actividades.

Como consecuencia de estos retrasos, las autoridades decidieron extender la jornada electoral una hora más. De esta manera, los comicios se desarrollaron hasta las 18:00, en lugar del horario habitual de las 17:00, en una medida considerada excepcional para garantizar el derecho al sufragio.

Desorden. En algunos recintos hubo caos para poder ejercer el derecho al voto. Cientos de personas hacían largas filas para poder ingresar.EFE

Fiscalía de Perú investiga Oficina Nacional Electoral tras retraso en apertura de locales



Posteriormente, tanto la ONPE como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciaron que iniciarían acciones legales y penales contra la empresa responsable de la logística en Lima Metropolitana y Callao, donde se concentra cerca de un tercio de la población del país.

En total, más de 27,3 millones de peruanos estuvieron habilitados para votar, incluyendo aproximadamente 1,2 millones de ciudadanos en el exterior, con importantes comunidades en ciudades como Buenos Aires, Santiago de Chile, Madrid y Barcelona.

La jornada también contó con la presencia de 487 observadores internacionales acreditados, entre ellas delegaciones de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos, que siguieron de cerca el desarrollo del proceso.

Asimismo, estos comicios marcaron el retorno a un sistema parlamentario bicameral en Perú, con la elección de 60 senadores y 130 diputados, pese a que en un referéndum realizado en 2018 la ciudadanía se había pronunciado mayoritariamente en contra de este modelo.

En el país, el voto es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 64 años, con sanciones económicas en caso de incumplimiento, lo que incrementa la participación, pero también la presión sobre el sistema electoral en jornadas de alta concurrencia.

El desarrollo de la jornada dejó imágenes de largas filas, centros de votación con retrasos y ciudadanos que debieron esperar varias horas para ejercer su derecho, reflejando un ambiente de tensión e incomodidad.

Hasta el momento, no se ha confirmado qué candidato lidera los resultados ni quiénes pasarían a una eventual segunda vuelta electoral , lo que mantiene la expectativa y la incertidumbre en el país.

Las irregularidades registradas durante el proceso han generado preocupación sobre la eficiencia del sistema electoral, en un contexto donde la estabilidad institucional es uno de los principales desafíos del Perú.