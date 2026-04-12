Rusia descarta prolongar tregua por Pascua ortodoxa en frente oriental

Publicado por Agencia EFE Creado: Actualizado:

Guerra entre Rusia y Ucrania Rusia acusó al Ejército ucraniano de cometer casi 2.000 infracciones mediante el lanzamiento de drones.

El Estado Mayor de Ucrania denunció 2.299 ataques rusos, incluyendo 28 acciones de asalto y 479 bombardeos.

Las negociaciones bajo la mediación de Estados Unidos permanecen estancadas desde el mes de febrero.

Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso, advirtió que la ofensiva continuará hasta que Volodímir Zelenski ordene el retiro de tropas del Donbás. El Kremlin confirmó este domingo que no extenderá el cese al fuego pactado con Ucrania, el cual expira a la medianoche. La decisión se da en medio de acusaciones mutuas de ataques en todo el frente de combate.

Infracciones paralizan el proceso diplomático

Moscú exige el control del 17 % restante de la región de Donetsk para avanzar en negociaciones. Desde la catedral de Santa Sofía en Kiev, Zelenski respondió destacando la resistencia militar del país tras finalizar la temporada invernal.

Durante las 32 horas de la pausa armada, gobernadores de las regiones de Bélgorod y Kursk reportaron heridos civiles a causa de fuego de artillería pesada. En contraste, la administración regional de Sumi confirmó que un dron impactó contra una ambulancia, dejando a tres paramédicos con heridas.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.EFE

Este intento de alto el fuego representa el cuarto fracaso documentado desde que inició la ocupación en el año 2022. Sobre el estancamiento diplomático, Peskov indicó que Moscú mantiene una postura paciente, dado que los emisarios de la Casa Blanca enfocan actualmente sus conversaciones con Irán en Islamabad. Se desconoce la fecha en que los enviados viajarán a Kiev para destrabar los acuerdos.