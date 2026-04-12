Ecuador vs Chile Sub 17 EN VIVO hoy: hora, canal y qué necesita para clasificar

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ecuador es el líder del grupo A del Sudamericano Sub 17 con 7 puntos +2 de gol diferencia.

A pesar de eso, La Tri todavía no tiene su clasificación asegurada al Mundial de la categoría.

Solo los dos primeros de cada zona pasan directo a la Copa del Mundo y es lo que buscará La Tri ante Chile.

La Selección de Ecuador se juega la clasificación al Mundial Sub 17 este domingo contra Chile en el Sudamericano que se disputa en Paraguay. Tras descansar la jornada pasada, La Tri cierra la fase de grupo contra un rival directo por el pase directo a la Copa del Mundo.

El Equipo de Todos es líder del grupo A con 7 puntos +2 de gol diferencia. Por lo que parte como favorito ante La Roja que viene de vencer a Paraguay y es tercero de la zona con 4 unidades +0 de gol diferencia.

¿A qué hora es el partido y por dónde verlo?

El encuentro se disputará a las 18:00 (hora de Ecuador) de este domingo 12 de abril. Para poder verlo debes tener DirecTV ya que lo transmitirá DSports, también lo puedes seguir por la app de la cablera, DGO.

¿Qué necesita Ecuador para clasificar al Mundial Sub 17?

La Tricolor pudo clasificar al Mundial en la jornada pasada sin jugar, pero no se dieron los resultados. Pero ahora depende de si mismo para poner su nombre en la Copa del Mundo que se jugará en Qatar. A Ecuador le basta con no perder ante Chile para quedar entre los dos primeros. Si gana asegura el primer puesto.

Sin embargo, si pierde igual puede clasificarse, siempre y cuando Colombia no le gane a Paraguay en el otro duelo del grupo que se disputará en simultáneo.

Hay que recordar que si La Tri pasa entre los dos primeros del grupo A no solo clasificará al Mundial, también ganará un pase a las semifinales del Sudamericano e irá por el título del torneo juvenil. Si termina primero se cruzaría con Argentina, actualmente segundo del grupo B, mientras que si es el segundo de su zona se enfrentaría a Brasil, quien es el primero de la otra zona.

Mientras que si no llega a clasificar este domingo de manera directa, Ecuador tiene asegurado, en el peor de los escenarios, el tercer puesto de su grupo, por lo que jugaría contra el cuarto del B (actualmente Bolivia) por un cupo a la Copa del Mundo.