Liga de Quito vs Barcelona: audios del VAR revelan por qué no hubo penal a Deyverson

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Barcelona y Liga de Quito se enfrentaron por la fecha 7 de la LigaPro el fin de semana pasado.

El árbitro Robert Cabrera pitó un penal por supuesta falta de Gustavo Vallecilla contra Deyverson.

Tras la revisión del VAR, Cabrera rectificó su decisión. El ídolo ganó el partido 2-0.

Aunque ya pasó una semana, LigaPro reavivó la polémica que hubo en el Liga de Quito vs Barcelona por la fecha 7 del torneo. Es que la noche de este viernes 10 de abril la organización del torneo reveló los audios del VAR del partido que los Amarillos terminaron ganando 2-0 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Específicamente se reveló la conversación que tuvieron los árbitros por el supuesto penal a Deyverson. Hay que recordar que al minuto 59 del compromiso, cuando el Ídolo solo ganaba 1-0, el atacante brasileño cayó dentro del área tras un rechazo fallido de Gustavo Vallecilla.

El árbitro central del duelo, Robert Cabrera, pitó penal de forma inmediata. Sin embargo, tras ser llamado por el VAR y revisar la jugada cambió de decisión. Dictaminó que no había pena máxima y le sacó amarilla al delantero por simular.

Aunque la jugada parece ser clara, la publicación de los audios del VAR da a conocer qué fue lo que dijeron los jueces entre sí. Además de conocer el criterio para dar vuelta atrás en la decisión original.

¿Qué dicen los audios del VAR en el Liga de Quito vs Barcelona?

El video, publicado en el canal de Youtube de la Comisión de Árbitros de Ecuador, inicia explicando la jugada y lo que se decidió. Luego da paso a los audios en vivo del encuentro y dejan la secuencia completa desde la revisión hasta la decisión final.

Tras revisar que no había fuera de juego, los miembros de la sala VAR comienzan a analizar la jugada. "Para mí se tira antes", es la primera opinión que se escucha desde el videoarbitraje. El mismo dice: "dame otro ángulo, sí se tira".

"Hagamos el procedimiento, pero no voy a reanudar", decía Cabrera en la cancha. "La acción en el área, el jugador juega el balón y de ahí hay una acción imprudente considerada penal", así describió el central la jugada y por qué determinó que era pena máxima.

Luego lo llaman al réferi y lo invitan a revisar la acción por un posible no penal ya que ellos consideraban que Deyverson se dejó caer. Cuándo él se acerca y mientras revisa la jugada le dicen: "para nosotros no es suficiente y se deja caer". A lo que Cabrera decide: "en la ubicación que estoy yo observo lo contrario, pero con lo que tu me muestras se ve claramente que el delantero se deja caer".

Además, agregó que cómo el brasileño logró engañarlo era necesario sacarle tarjeta amarilla. Tras eso termina la conversación y Cabrera va a avisar la decisión a los jugadores.

El video completo de los audios del VAR