Elecciones en Perú: amplían la votación hasta el lunes en mesas que no abrieron este domingo

Publicado por José Julián Ladines Tomalá Creado: Actualizado:

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo organismo electoral de Perú, decidió este domingo ampliar el horario de votación de los comicios generales en determinadas mesas que no pudieron instalarse durante la jornada electoral debido al retraso en la distribución del material.

La medida permitirá que los ciudadanos puedan sufragar hasta el lunes 13 de abril a las 18:00 en las mesas afectadas, principalmente en algunos distritos de Lima y en dos ciudades de Estados Unidos.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, explicó que la decisión se adoptó tras detectar deficiencias en la entrega del material electoral, proceso que estuvo a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Esta medida se adopta con la finalidad de que ningún ciudadano se vea impedido de ejercer su derecho al voto”, declaró.

Más de 63.000 electores no pudieron votar

Según informó el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, 63.300 electores no pudieron votar este domingo debido a que 211 mesas de sufragio no lograron instalarse.

Estas mesas estaban ubicadas en 15 locales de votación de varios distritos de Lima, donde el material electoral llegó con retraso por problemas atribuidos a la empresa contratada para su transporte.

A pesar de este inconveniente, Corvetto señaló que el 99,8 % de las mesas electorales del país sí logró instalarse con normalidad.

Nuevos horarios para instalar mesas y votar

El acuerdo del pleno del JNE establece que en las mesas afectadas:

La instalación de mesas podrá realizarse el lunes 13 de abril entre las 07:00 y 14:00.

La votación se extenderá hasta las 18:00 horas (hora local).

La disposición también incluye dos ciudades de Estados Unidos, Orlando y Patterson, donde se registraron retrasos similares.

Además, el JNE solicitó al Gobierno peruano que se brinden facilidades para mantener abiertos los centros educativos utilizados como locales de votación y pidió a las Fuerzas Armadas garantizar la seguridad del personal electoral.

Se mantienen prohibiciones electorales

El organismo electoral también dispuso mantener hasta el lunes las restricciones propias de la jornada electoral, entre ellas:

la prohibición de propaganda electoral

la difusión de encuestas sobre resultados de la votación

Estas medidas buscan preservar la neutralidad del proceso mientras se completa la votación en las mesas afectadas.

Reclamos políticos tras el retraso

El retraso en la distribución del material electoral generó críticas desde algunos sectores políticos.

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, pidió incluso que se capture y procese penalmente al jefe de la ONPE por presunta omisión de funciones.

Más de 27 millones de peruanos convocados a votar

Más de 27,3 millones de ciudadanos fueron convocados este domingo a participar en las elecciones generales de Perú para elegir a las autoridades del período 2026-2031, incluido el próximo presidente.

Los comicios se desarrollan en medio de un escenario político inestable: Perú ha tenido ocho presidentes en los últimos diez años, reflejo de una prolongada crisis política en el país.