¿El fin del orden internacional basado en normas? El giro pragmático de Occidente

Un globo terráqueo fracturado en medio de una mesa diplomática simboliza las tensiones y cuestionamientos actuales al orden internacional basado en normas.Imagen generada con IA

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Quienes proclaman el fin del antiguo sistema internacional pueden presentarse como voces sinceras y realistas. Pero sus argumentos también pueden entenderse como una aceptación de abandonar la construcción de normas globales más sólidas y equitativas. Hoy varios gobiernos occidentales emplean un lenguaje pragmático, similar al que antes criticaban en países del sur global. Su política exterior se centra cada vez más en beneficios propios, dejando de lado ideales comunes. Más que reformar el orden mundial, buscan liberarse de obligaciones internacionales bajo una lógica de realismo.

El dilema del liderazgo global

Es válido cuestionar si las potencias medias pueden mantener por sí solas las reglas globales sin un liderazgo dominante. Mas, si renuncian a ese papel, el sistema basado en normas perdería su sentido.

Esa supuesta sinceridad podría terminar sirviendo para justificar incoherencias y ausencia de liderazgo, haciendo que incluso el orden anterior, aunque imperfecto, llegue a parecer necesario.

María Luisa Medina