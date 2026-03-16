Semana Santa: calendario de las celebraciones que presidirá el papa León XIV

Miles de peregrinos se reúnen cada año en la plaza de san Pedro en Roma para las celebraciones de la Semana Mayor

La Santa Sede publicó un documento oficial con el programa de las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa de 2026. El texto detalla las ceremonias que presidirá el papa León XIV y ofrece información para obispos, sacerdotes y fieles que desean participar en los actos más significativos del calendario cristiano.

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La Semana Santa constituye uno de los momentos espirituales más intensos para millones de creyentes católicos. En Roma, estas celebraciones adquieren una dimensión universal. La ciudad recibe a peregrinos que viajan desde distintos países con el deseo de vivir estos días en comunión con el Santo Padre y con la Iglesia.

El documento indica que las celebraciones comenzarán el 29 de marzo con el Domingo de Ramos. Ese día el pontífice presidirá la conmemoración de la entrada de Jesús en Jerusalén y la santa misa en la plaza de san Pedro

A lo largo de la semana, los actos litúrgicos recordarán los momentos centrales de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Las ceremonias se celebrarán en lugares emblemáticos de Roma y seguirán una tradición que se ha mantenido durante siglos.

Principales celebraciones de la Semana Santa 2026

Domingo 29 de marzo – Domingo de Ramos: Misa solemne en la plaza de san Pedro a las 10h00.

Jueves 2 de abril – Misa Crismal: Celebración en la basílica de san Pedro a las 9h30, con la participación de obispos y sacerdotes presentes en Roma.

Jueves Santo – Cena del Señor: Liturgia vespertina en la archibasílica de san Juan de Letrán a las 17h30.

Viernes 3 de abril – Pasión del Señor: Celebración en la basílica de san Pedro a las 17h00. Ese mismo día, el tradicional Vía Crucis se realizará en el Coliseo a las 21h15.

Sábado 4 de abril – Vigilia Pascual: Liturgia nocturna en la basílica de san Pedro a las 21h00.

Domingo 5 de abril – Pascua de Resurrección: Misa en la plaza de san Pedro a las 10h15 y bendición Urbi et Orbi desde la basílica al mediodía.

Cada una de estas celebraciones expresa un momento central de la fe cristiana. La Vigilia Pascual, por ejemplo, simboliza el paso de la oscuridad a la luz. La bendición Urbi et Orbi, en cambio, lleva un mensaje de esperanza que llega a todos los continentes.

Para muchos creyentes, asistir a estas ceremonias representa una experiencia espiritual profunda. Roma se transforma en un lugar de encuentro donde tradición, fe y silencio interior encuentran un espacio común.

Más allá del protocolo litúrgico, la Semana Santa invita a la reflexión personal. En medio de un mundo acelerado, estos días recuerdan el valor del perdón, la compasión y la esperanza.

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