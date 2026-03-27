Clima en Ecuador este 27 de marzo: lluvias, tormentas y alta radiación UV

Este viernes 27 de marzo de 2026, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé condiciones de cielo parcialmente nuboso a nublado en gran parte del país, con probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas en las regiones Sierra y Amazonía. En la Costa se esperan lluvias aisladas, mientras que en Galápagos se mantendrán condiciones más estables y sin precipitaciones.

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Pronóstico del clima por regiones en Ecuador

En la región Costa, el pronóstico señala un cielo parcialmente nuboso a nublado, con presencia de lloviznas en ciudades como Santo Domingo, Esmeraldas, Quevedo y Guayaquil. Las temperaturas oscilarán entre 23 °C y 33 °C, con índices de radiación UV que se mantendrán en rangos altos y muy altos.

Para la región Sierra, el Inamhi anticipa un cielo que irá de nuboso a muy nublado durante la jornada. Se prevén lluvias en Tulcán, Ibarra, Latacunga, Ambato, Riobamba y Guaranda, mientras que en Quito, Cuenca y Loja existe probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde. Las temperaturas se ubicarán entre 9 °C y 24 °C, con niveles de radiación UV también elevados.

En la región Amazónica, se esperan cielos mayormente nublados y precipitaciones en El Coca, Tena, Shell Mera, Macas y Gualaquiza. Durante la mañana podrían registrarse tormentas eléctricas en Nueva Loja y Zamora. En esta zona, las temperaturas variarán entre 18 °C y 31 °C, con radiación UV en niveles altos.

En la región Insular, correspondiente a Galápagos, el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado y sin lluvias. Las temperaturas estarán entre 21,5 °C y 32 °C, con índices de radiación UV muy altos a lo largo del día.

Radiación UV y tormentas: recomendaciones ante el clima del 27 de marzo

Las condiciones atmosféricas previstas para este 27 de marzo de 2026 reflejan un escenario de variabilidad climática en varias zonas del país, con lluvias, tormentas eléctricas y niveles elevados de radiación solar. Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones al movilizarse, protegerse de la exposición directa al sol y mantenerse informada a través de los reportes oficiales del Inamhi.

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