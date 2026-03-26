Inamhi alerta lluvias y radiación UV alta en Ecuador para este 26 de marzo

Referencial. La lluvia y el cielo nublado acompañan la jornada en Ecuador, mientras el Inamhi advierte precipitaciones y niveles altos de radiación UV para este 26 de marzo.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que para este 26 de marzo de 2026 se prevén lluvias de variable intensidad en gran parte del territorio ecuatoriano, con mayor presencia en la región Amazónica, mientras que en Galápagos no se anticipan precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones climáticas estarán acompañadas de niveles de radiación ultravioleta entre altos y extremadamente altos, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

¿Frente frío en Ecuador? La razón de las intensas lluvias y tormentas Leer más

Condiciones climáticas por regiones del país

En la región Costa, se espera un cielo que variará entre poco nuboso y nublado, con lluvias en ciudades como Santo Domingo, Quevedo y Guayaquil. Las temperaturas oscilarán entre los 23 °C y los 31 °C, con índices de radiación UV que se mantendrán entre altos y muy altos durante la jornada.

Para la región Sierra, el Inamhi prevé cielos parcialmente nublados en el norte y muy nublados en el sur. Se anticipan precipitaciones en horas de la tarde en Tulcán, Ibarra, Quito, Guaranda, Riobamba, Cuenca y Loja. Las temperaturas se ubicarán entre los 9 °C y los 23 °C, con niveles de radiación UV igualmente elevados.

En la Amazonía, se pronostica un cielo entre parcialmente nuboso y muy nublado, con lluvias en distintos momentos del día en Nueva Loja, Tena, Shell Mera, Macas y Zamora. Las temperaturas estarán entre los 19 °C y los 32 °C, acompañadas de radiación UV alta y muy alta.

Galápagos tendrá cielo parcialmente nublado y radiación extrema

En la región Insular, las condiciones serán más estables. Se espera un cielo parcialmente nublado y sin lluvias, con temperaturas que irán desde los 21 °C hasta los 31 °C. Sin embargo, el principal factor de riesgo será la radiación ultravioleta, que alcanzará niveles extremadamente altos durante el día.

Recomendaciones ante lluvias y radiación elevada

El escenario climático previsto para este 26 de marzo de 2026 combina precipitaciones intermitentes y altos índices de radiación solar, una mezcla que puede generar riesgos tanto para la movilidad como para la salud. Ante ello, las autoridades recomiendan tomar precauciones, planificar traslados con antelación y utilizar protección solar adecuada para reducir los efectos de la exposición directa al sol.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!