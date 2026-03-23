Enfermedades de la piel se disparan en Guayaquil: suben casi 28% en 2026

El Municipio reporta más de 4.200 atenciones en 2026. Factores como agua estancada y roedores elevan el riesgo sanitario

Casos de enfermedades en la piel suben 27,9% en Guayaquil en 2026.

Guayaquil enfrenta un doble problema sanitario: el aumento del dengue y de las enfermedades dermatológicas. La situación ha encendido las alertas en la red de salud municipal, que reporta un crecimiento sostenido de atenciones por afecciones en la piel.

De acuerdo con cifras oficiales del Municipio de Guayaquil, entre enero y marzo de 2025 se registraron 3.295 casos dermatológicos, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra subió a 4.215, lo que representa un incremento del 27,9%.

RELACIONADAS Municipio de Guayaquil cambia directorio de Segura EP tras salida de Josué Dumani

Este incremento responde, en parte, a condiciones sanitarias como la acumulación de agua y la presencia de roedores en varios sectores de la ciudad, lo que eleva el riesgo de enfermedades en la piel.

Durante una jornada informativa en el hospital municipal Bicentenario, el subdirector de Salud e Higiene, Andrés Díaz, explicó uno de los principales riesgos de contagio:

“Yo tengo que tocar el agua que está infectada, pero debo tener una herida abierta. Dependiendo del tiempo que yo permanezca en esa agua puedo tenerla”.

La Dirección municipal de Salud e Higiene realiza la fumigación, dentro y fuera de las casas, contra el dengue en diversos sectores de Guayaquil. CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

Charlas para prevenir enfermedades

Como parte de la respuesta, el Municipio impulsa charlas preventivas en distintos puntos de la ciudad. Estas actividades buscan que los asistentes adopten medidas de higiene y repliquen la información en sus hogares.

La Red de Salud Municipal mantiene activas estas jornadas educativas para reducir la incidencia de enfermedades dermatológicas y fomentar la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado de la salud.

Dengue en Guayaquil: casos aumentan cinco veces en 2026



El dengue en Guayaquil vuelve a encender las alertas. Entre enero y el 17 de marzo de 2026 se han registrado 127 casos confirmados, una cifra que quintuplica los 25 reportados en el mismo periodo de 2025, según datos del Municipio.

Este incremento ha generado preocupación en distintos sectores de la ciudad, especialmente por las condiciones climáticas actuales.

RELACIONADAS Tatiana Coronel responde por supuesta licencia de Aquiles Álvarez

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.