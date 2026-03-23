Municipio de Guayaquil cambia directorio de Segura EP tras salida de Josué Dumani

Cambios en el Municipio continúan tras detención de Álvarez y la llegada de nuevas autoridades al directorio de Segura EP

Los cambios en el Municipio de Guayaquil continúan en medio de la reestructuración institucional tras la detención del alcalde Aquiles Álvarez. Ahora se conoció la salida de Josué Dumani Ramírez del directorio de Segura EP, donde se desempeñaba como delegado del Concejo Cantonal.

En su lugar fue designado Luis Alfonso Saltos, quien inició su gestión en la actual administración como director municipal y actualmente también cumple funciones como asesor.

La salida de Dumani se da en un contexto de ajustes internos dentro del Municipio. El cargo que ocupaba como delegado del Concejo Cantonal ahora queda en manos de un funcionario cercano a la actual administración, lo que refleja una reconfiguración del equipo municipal.

Además, este mismo lunes 23 se confirmó otro cambio significativo: la presidencia del directorio de Segura EP, que estaba a cargo de Fernando Cornejo, ahora es ocupada por Evelyn Cárdenas, funcionaria municipal.

Trayectoria de Josué Dumani en el Municipio de Guayaquil

Dumani Ramírez ha tenido una carrera ascendente dentro del Municipio de Guayaquil desde 2023. Entre los cargos que ocupó constan:

Coordinador general 2

Director de Justicia y Vigilancia

Director general

De acuerdo con registros de la Contraloría, se desempeñó como coordinador general 2 desde el 16 de mayo de 2023 hasta el 24 de febrero de 2026, periodo en el que formó parte del equipo cercano a la administración municipal.

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Municipio de Guayaquil: Contexto político de los cambios

Estos movimientos ocurren tras la detención de Aquiles Álvarez, la vicealcaldesa Tatiana Coronel asumió la conducción del Municipio, lo que ha derivado en una serie de ajustes en distintas dependencias.

La reconfiguración del directorio de Segura EP evidencia un intento de reorganizar la gestión municipal en medio de la crisis institucional.

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