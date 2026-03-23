Tatiana Coronel responde por supuesta licencia de Aquiles Álvarez

La alcaldesa subrogante reaccionó en X sobre una extensión de licencia del alcalde y cuestionó la veracidad de documentos

La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, rechazó las versiones sobre una supuesta extensión de la licencia del alcalde Aquiles Álvarez, quien permanece detenido en el marco del denominado caso Goleada.

La polémica surgió en redes sociales luego de que la exfuncionaria municipal Lourdes Garay Clavijo difundiera documentos que, según ella, buscarían justificar como vacaciones los días de detención del alcalde.

La reacción de Tatiana Coronel

Ante estas acusaciones, Coronel aseguró que no ha recibido dichos documentos y cuestionó su procedencia, dejando en claro que el proceso debe seguir los canales oficiales.

“Sra, no tengo ninguno de estos documentos (no sé cómo ud los tiene, es raro)... La ley es clara y si el alcalde pide licencia, está en su derecho”, escribió en redes sociales.

Sra, no tengo ninguno de estos documentos (no sé como ud los tiene, es raro) en todo caso, se adelanta al acusar de falsificar una firma que aún no llega a conocimiento del concejo municipal. Porque le recuerdo que tema licencia pasa por concejo. La ley es clara y si el alcalde… https://t.co/QRIUgdXgju — TatianaCoronel (@taticoronelf) March 23, 2026

Además, enfatizó que cualquier solicitud de licencia debe ser conocida y aprobada por el Concejo Cantonal de Guayaquil, conforme a la normativa vigente.

Solicitud formal de extensión de licencia

De acuerdo con información oficial, el alcalde Aquiles Álvarez solicitó una extensión de su licencia sin sueldo desde el 25 de febrero hasta el 26 de marzo de 2026, mediante un oficio ingresado el 23 de febrero a la Secretaría Municipal.

El documento fue presentado apenas 24 horas antes de la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal, donde se debía analizar el pedido.

EXPRESO dialogó con algunos concejales y señalaron que todavía no tienen conocimiento de dicha extensión. Ellos esperan la convocatoria.

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