Adiós a los YouTube Shorts: ya es posible ocultarlos en la app, así puedes hacerlo

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber YouTube lanzó los Shorts en 2020 como respuesta al auge de plataformas como TikTok , convirtiéndolos en uno de sus formatos más impulsados dentro del feed .



, convirtiéndolos en uno de sus formatos más impulsados dentro del . La nueva función no elimina completamente los Shorts, pero permite reducirlos casi por completo al establecer el límite de visualización en 0 minutos.



La era del contenido corto en YouTube parece empezar a replantearse, cuando aún tras años de impulsar los videos verticales como uno de sus principales formatos, la plataforma ha comenzado a implementar una función que permite a los usuarios ocultar los Shorts, marcando un cambio significativo en su estrategia. Lo que alguna vez fue una apuesta directa para competir con TikTok ahora se enfrenta a una nueva realidad: el cansancio de parte de su audiencia.

Lanzados oficialmente en 2020, los YouTube Shorts se convirtieron rápidamente en un pilar dentro de la aplicación, ocupando espacios clave en el feed y priorizando el consumo rápido y constante. Sin embargo, esta misma lógica del "scroll infinito" terminó generando críticas entre usuarios que buscaban una experiencia más controlada. Ahora, con esta nueva herramienta, la plataforma abre la puerta a personalizar el consumo y reducir la presencia de este formato.

¿Por qué permitirle esto al usuario?

Esta herramienta forma parte de las opciones de bienestar digital, junto a recordatorios para descansar o controlar el tiempo de uso dentro de la app.Cortesía

La decisión de YouTube responde principalmente a una acumulación de quejas por parte de los usuarios, quienes durante años señalaron la saturación de contenido corto dentro de la aplicación. Uno de los puntos más críticos ha sido el impacto del consumo compulsivo, asociado al diseño de los Shorts, que incentiva sesiones prolongadas mediante desplazamiento continuo.

Diversos análisis también han puesto sobre la mesa el efecto de estos formatos en la atención y el tiempo de uso, lo que ha llevado a la plataforma a replantear su enfoque. En este contexto, la nueva función no elimina por completo los Shorts, pero sí permite limitarlos significativamente, devolviendo al usuario cierto control sobre su experiencia.

Además, este cambio puede interpretarse como parte de una tendencia más amplia dentro de la industria tecnológica, donde las plataformas comienzan a ofrecer herramientas para gestionar el tiempo de uso y reducir la dependencia digital, respondiendo tanto a presiones del público como a debates sobre bienestar digital.

Cómo se pueden ocultar los Shorts paso a paso

La opción para limitar o eliminar la aparición de Shorts en YouTube se encuentra integrada dentro de las herramientas de control de tiempo de uso. Para activarla, se deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación de YouTube en el dispositivo móvil. Acceder al perfil del usuario (icono en la esquina superior derecha). Ingresar en el apartado de "Tiempo de visualización" o "Time watched". Buscar la opción relacionada con los Shorts o el temporizador de contenido corto. Establecer el límite en 0 minutos para evitar que aparezcan en el feed.

Una vez configurado, la presencia de Shorts se reduce considerablemente, permitiendo una navegación más enfocada en videos tradicionales. Con esta función, la plataforma no solo introduce una mejora técnica, sino que redefine la forma en la que los usuarios interactúan con su contenido diario.