WhatsApp Liquid Glass: qué es, cómo funciona y cómo comprobar si está en tu celular
WhatsApp introduce 'Liquid Glass', un rediseño visual inspirado en iOS. Así puedes saber si ya está disponible en tu celular
Lo que debes saber
- WhatsApp lanza “Liquid Glass” en 2026: rediseño con transparencias y efectos visuales en su interfaz móvil
- La actualización de WhatsApp llega primero a iPhone con iOS reciente y usuarios beta de forma gradual
- Así puedes saber si tienes Liquid Glass: revisa versión, sistema operativo y cambios visuales en la app
La aplicación de mensajería WhatsApp comenzó a implementar un nuevo diseño llamado “Liquid Glass”, una interfaz visual que apuesta por transparencias, efectos de profundidad y animaciones más fluidas.
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Este cambio no es una función independiente, sino un rediseño estético inspirado en el lenguaje visual de Apple introducido en iOS 26, que busca interfaces más dinámicas y similares al vidrio.
En la práctica, esto se traduce en una app con apariencia más moderna, donde los elementos parecen “flotar” y adaptarse al contenido en pantalla.
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¿Qué cambia con el diseño Liquid Glass?
Entre las principales novedades visuales que incorpora este rediseño están:
- Interfaz translúcida que deja ver el fondo
- Efectos de profundidad y capas visuales
- Botones y menús con apariencia de vidrio
- Animaciones más suaves y dinámicas
Estos cambios afectan elementos como la barra de navegación, el teclado y los menús, con una estética más fluida y tridimensional.
El objetivo es mejorar la experiencia visual sin modificar las funciones principales de la app.
1. Actualiza la aplicación
Ingresa a Google Play Store o App Store y verifica que tengas la versión más reciente.
2. Revisa la apariencia de la app
Si notas transparencias, efectos de vidrio o animaciones más fluidas, probablemente ya tienes Liquid Glass.
3. Verifica tu sistema operativo
El rediseño está principalmente ligado a dispositivos con iOS 26 o superior, por lo que en muchos casos solo aparece en iPhone compatibles.
4. Comprueba si eres usuario beta
Algunas funciones llegan primero a usuarios de prueba antes del lanzamiento general.
¿En qué celulares está disponible?
- Se ha desplegado principalmente en iPhone con iOS 26
- Está disponible solo para algunos usuarios (incluidos beta testers)
- Llega de forma gradual y limitada
WhatsApp activa este tipo de cambios por etapas para evaluar su funcionamiento antes de expandirlo a todos los usuarios.
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¿Por qué no aparece en tu celular?
- Tu celular no es compatible (especialmente si no es iPhone actualizado)
- La función aún no se activa en tu cuenta
- No tienes la última versión de la app
- El despliegue sigue en fase gradual
Incluso con la app actualizada, algunos usuarios deben esperar días o semanas para recibir el cambio.