YouTube Wrapped 2025: Descubre cómo ver tu resumen anual

La plataforma te muestra el resumen del contenido que consumiste a lo largo del año

Luego de que Spotify lanzara su Wrapped y revelara la edad musical de sus oyentes, Youtube, una de las plataformas audiovisuales más importantes a nivel mundial ya tiene disponible su Wrapped 2025, el resumen del contenido que consumiste a lo largo del año.

La plataforma muestra los canales que más visitaste, los artistas que más escuchaste y cómo dividiste el consumo de contenido, ya sea en podcast de entrenamiento, belleza, noticias o música, además contabilizará el tiempo total que pasaste viendo videos, Shorts y transmisiones en vivo.

Youtube ya tiene disponible su Wrapped 2025. Cortesía

Por otro lado, también mostrará tu "personalidad de espectador", basada en tus hábitos de visualización (por ejemplo, aventurero, desarrollador de habilidades, soñador, etc.).

La dinámica se vuelve divertida para los usuario ya que permite comparar el comportamiento de este año con el de años anteriores en base en tus pasatiempos y gustos musicales.

¿Cómo obtener Wrapped Youtube 2025?

Para obtener tu YouTube Wrapped 2025, sigue estos sencillos pasos:

Inicia sesión en tu cuenta de YouTube.

Ve a la pestaña "Tú" (donde aparece tu foto de perfil).

Haz clic en el banner que dice "Tu Recap 2025 ya está aquí" o un mensaje similar.

El resumen se mostrará en formato tipo stories, listo para compartir en redes sociales.

