Ellos son los virales niños bailarines de Uganda que sueñan con conocer Ecuador

Los virales niños bailarines de Uganda quieren viajar a Ecuador y cumplir su sueño de conocer y bailar en el país

Los niños de la Nansana Kids Foundation aseguran que quieren vivir de primera mano el amor y la hospitalidad del pueblo ecuatoriano.

Los niños y jóvenes de la agrupación artística Nansana Kids Foundation, originaria de Uganda, se han convertido en un fenómeno digital gracias a sus coreografías llenas de energía, creatividad y alegría. Su contenido, que suma millones de visualizaciones, dio un giro especial en los últimos meses.

Más de 30 videos dedicados a Ecuador conquistaron a los usuarios, quienes quedaron sorprendidos por la dedicación con la que interpretan canciones populares ecuatorianas. Ahora, ese vínculo virtual creció tanto que los pequeños artistas sueñan con viajar al país y vivir una de sus celebraciones más emblemáticas.

El sueño de llegar al Carnaval de Guaranda

En un video difundido el 3 de diciembre de 2025, uno de los integrantes expresó el deseo colectivo del grupo: visitar Sudamérica, participar en el tradicional Carnaval de Guaranda y conocer más de cerca la cultura ecuatoriana.

Con la sinceridad que caracteriza sus mensajes y que se evidencia dando un rápido vistazo por sus redes sociales, los niños afirmaron que anhelan sentir “el amor y la hospitalidad del pueblo ecuatoriano”, una frase que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

La aspiración no surge de la nada. Su creciente popularidad entre usuarios ecuatorianos ha fortalecido un intercambio afectivo que trasciende las pantallas.

Sus versiones de temas nacionales han generado miles de reacciones, convirtiéndolos en una referencia inesperada del talento infantil africano.

El interés del grupo no solo se centra en Guaranda. Nansana Kids Foundation también quiere conocer Esmeraldas, una provincia que consideran clave para entender la cultura afroecuatoriana. Ese deseo de conectar con comunidades y tradiciones refleja el espíritu que ha impulsado su proyecto artístico desde sus inicios.

Un pedido de apoyo a las autoridades ecuatorianas

Para convertir este sueño en realidad, los niños hicieron un llamado público a varias autoridades ecuatorianas. En el mismo video solicitaron apoyo al presidente Daniel Noboa, a la primera dama Lavinia Valbonesi, a ministros de Estado y al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen.

El objetivo es poder financiar su viaje y permitir que vivan una experiencia que consideran transformadora, tanto en lo artístico como en lo personal.

El mensaje tuvo amplia difusión y generó reacciones positivas entre los usuarios, quienes destacaron la disciplina, el talento y la alegría que el grupo transmite en cada publicación.

Este gesto no solo busca respaldo institucional, sino también sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad de estos niños y jóvenes, que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad en Nansana, una localidad situada en las afueras de Kampala. Para ellos, el arte es una vía de crecimiento, aprendizaje y esperanza.

Quiénes son los Nansana Kids Foundation

Nansana Kids Foundation es una agrupación conformada por niños y adolescentes que encuentran en la danza, el canto y el teatro un espacio para desarrollarse y visibilizar su talento. Su misión es brindar oportunidades a menores en situación de riesgo, promover la formación artística y generar proyectos sostenibles que impacten positivamente en sus vidas.

Al otro lado del mundo, sus videos han conquistado a millones, convirtiéndolos en un fenómeno global. En TikTok acumulan 2,9 millones de seguidores y más de 56 millones de 'me gusta', mientras que en Instagram superan el medio millón de seguidores.

Sus coreografías, grabadas en escenarios naturales y calles de su comunidad, resaltan la fuerza cultural de Uganda y la capacidad de los jóvenes para transformar su entorno.

Su relación con Ecuador se fortaleció aún más cuando publicaron una nueva versión de un tema de la banda nacional Purik Dreams, demostrando que su conexión con el país va más allá de una tendencia momentánea y responde a un interés genuino por la música y la identidad ecuatoriana.

Una invitación que cruza continentes

El entusiasmo de los niños ugandeses por Ecuador ha conmovido a usuarios en redes y avivado el debate sobre la posibilidad de que el país los reciba durante el Carnaval de Guaranda, pues ese viaje representaría una gran oportunidadde intercambio cultural, crecimiento artístico y reconocimiento internacional.

