Los niños de Masaka Kids Africana 'regalan' un nuevo baile por Navidad

Un grupo de niños y niñas de Uganda, en el centro de África, han conseguido conmover al mundo con uno de sus bailes a través de la redes sociales.

Se trata de 'Masaka Kids Africana', una ONG que ayuda a niños africanos -desde los 2 años en adelante- que perdieron a sus padres a causa de la devastación de la guerra, el hambre y las enfermedades, tal como aseguran en su sitio web.

La OMS declara la polio oficialmente erradicada de África Leer más

Los niños apadrinados de esta organización han pasado por algunas de las peores experiencias que un niño podría enfrentar, pero a través de la danza y el canto, estos niños se conectan entre sí y con el mundo. Ven su propio potencial y tienen esperanza para su futuro.

Un ejemplo de ello es su última coreografía en donde al ritmo del famoso villancico 'We Wish You a Merry Christmas', bailan para felicitar a todos por Navidad, tal y como puedes ver en este vídeo:

Sin embargo, no es la primera vez que estos pequeños se dan a conocer al mundo. De hecho, algunos de sus videos se han viralizado anteriormente.

Los 'Masaka Kids Africana' han protagonizado vídeos en los que bailan desde Cumpleaños feliz hasta Que tire pa' lante de Daddy Yankee. Y son verdaderamente famosos, pues con más de 1 millón de seguidores en Instagram, los vídeos hasta llegaron a oídos del reguetonero que los compartió en su cuenta.

Ella baila sobre una longboard y tú podrías ver sus videos todo el día Leer más

Lo cierto es que el baile es la mejor terapia para estos niños y eso lo demuestran con cada una de las sonrisas que muestran en sus grabaciones.

Hay más huérfanos en Uganda que en cualquier otro lugar del mundo (más de 2,4 millones de niños) debido a la epidemia del SIDA, la pobreza extrema y décadas de conflicto civil, menciona Masaka Kids Africana.