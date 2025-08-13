Nuevo reglamento educativo en Ecuador: ¿Qué cambia sobre los uniformes escolares?

Según la institución, las medidas buscan garantizar la equidad, la transparencia y el respeto a la economía familiar

Referencial. En caso de que un plantel modifique el diseño de su uniforme, este será obligatorio únicamente para los estudiantes que ingresen por primera vez.

El Ministerio de Educación de Ecuador emitió el Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2025-00030-A, que introduce nuevas disposiciones sobre el uso y adquisición de uniformes escolares en instituciones educativas particulares y fiscomisionales. Las medidas buscan garantizar la equidad, la transparencia y el respeto a la economía familiar.

(Te puede interesar: Ministerio establece nuevas normas para matrículas en colegios privados de Ecuador)

Uno de los principales cambios establece que, en caso de que un plantel modifique el diseño de su uniforme, este será obligatorio únicamente para los estudiantes que ingresen por primera vez. Los alumnos que ya forman parte de la institución podrán continuar utilizando el uniforme anterior.

Además, el reglamento prohíbe a los colegios exigir la compra de uniformes dentro del establecimiento o direccionar a los representantes hacia proveedores específicos. Las familias tendrán libertad para adquirir los uniformes en el comercio de su preferencia.

Los representantes de estudiantes de la escuela Raúl Clemente Huerta lamentan los cobros. Álex Lima

¿Cuánto podrán gastar los padres en uniformes, útiles escolares, textos y plataformas?

Otra medida relevante entrará en vigor a partir del año lectivo 2026-2027: el costo total de uniformes, útiles escolares, textos y plataformas digitales no deberá superar el valor del décimo cuarto sueldo, estimado actualmente en aproximadamente 470 dólares.

(Sigue leyendo: ¿Las facultades de Medicina de Ecuador están acreditadas por la Federación Mundial?)

Cancillería de Ecuador defiende formación médica ante medidas argentinas Leer más

Estas disposiciones responden a la necesidad de evitar gastos excesivos y prácticas comerciales dentro de los centros educativos, promoviendo un entorno más justo para las familias ecuatorianas.

A diferencia del Acuerdo Ministerial anterior, Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-00061-A, el nuevo reglamento trae tres disposiciones nuevas. Esto, con referencia a uniformes, útiles escolares y sus costos. De acuerdo con la normativa, el costo total de uniformes, útiles y textos escolares no debe superar el valor del décimo cuarto sueldo, es decir, un salario básico. Para 2025, este es de $ 470.

¿Quieres leer EXPRESO sin límite? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!