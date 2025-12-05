Lasso cancela sus conciertos en Ecuador en medio de polémicas

El cantante venezolano Lasso anunció la cancelación de los conciertos previstos en Ecuador. La productora responde ante esto

Los fans del cantante venezolano Lasso, se llevaron una sorpresa. En el perfil de Instagram del cantante, se leía un comunicado en sus historias: "Lamentamos informar al público que los conciertos programados en Guayaquil, Cuenca y Quito están cancelados por incumplimiento de contrato de Risen Entertainment".

El cantante Lasso anunció la cancelación de sus shows previstos para los días 4, 5 y 6 de diciembre en Guayaquil, Cuenca y Quito, pocas horas antes de su presentación.

A través del mismo comunicado, su equipo atribuyó la cancelación a un 'incumplimiento contractual' por parte de la productora local Risen Entertainment, aclarando que ni el artista ni la boletera tenían responsabilidad sobre la decisión.

¿Qué respondió Risen Entertainment?

Pero tras esta información, Risen Entertainment negó esa versión y afirmó que ya entregó el 100 % del pago acordado. Según la empresa, la cancelación se debió a que el equipo de Lasso no completó la documentación migratoria necesaria para ingresar a Ecuador.

Además, ofrecieron reagendar los conciertos en un plazo de 90 días, opción que, aseguran, fue rechazada por el artista, quien optó por conservar el pago.

Por su parte, la boletera RedTickets aclaró que solo se encargó de la venta de entradas, y que el dinero recaudado ya fue transferido a la productora. Según su comunicado, los reembolsos dependen exclusivamente de Risen Entertainment.

Hasta ahora, los fans se mantienen a la espera de un anuncio oficial sobre cómo y cuándo se devolverá el dinero de las entradas. Aunque la productora afirma que informará el procedimiento en un plazo máximo de 30 días, mientras tanto, la incertodumbre persiste.

Por su parte, Lasso solo complementa el mensaje en agradecimiento a sus fans: "Esperamos reencontrarnos pronto bajo las condiciones adecuadas para que estos conciertos puedan realizarse como se merecen", concluyó.

