Rosalía revela las fechas de su gira ‘Lux Tour 2026’: ¿tendrá parada en Ecuador?
Rosalía anuncia su gira mundial ‘Lux Tour 2026’: visitará varios países de América, conoce si Ecuador se refleja en la lista
Tras el impacto de su álbum ‘Lux’, que debutó en el Top 10 de la Billboard 200 y alcanzó el número uno global en Spotify, Rosalía anuncia su esperada gira mundial ‘Lux Tour 2026’. La buena noticia: visitará Latinoamérica, aunque Ecuador queda fuera del recorrido.
Te invitamos a leer | Bad Bunny lidera Spotify Wrapped 2025 y Ecuador vive su propio fenómeno con Jombriel
Europa primero, América después
La gira comenzará el 16 de marzo en Lyon, Francia, y recorrerá ciudades europeas como Italia, España, Portugal, Países Bajos y Reino Unido hasta mayo. Luego, cruzará el Atlántico con conciertos en Estados Unidos y Canadá, antes de iniciar la etapa latinoamericana el 16 de julio en Bogotá, Colombia.
Fechas confirmadas en Sudamérica y México
- Bogotá, Colombia – 16 de julio
- Santiago de Chile – 24 y 25 de julio
- Buenos Aires, Argentina – 1 y 2 de agosto
- Río de Janeiro, Brasil – 10 de agosto
- Guadalajara, México – 15 de agosto
- Monterrey, México – 19 de agosto
- Ciudad de México – 24 y 26 de agosto
- San Juan, Puerto Rico – 3 de septiembre
Aunque los fans ecuatorianos tendrán que esperar, podrán seguir las novedades en redes sociales y transmisiones digitales, para no perderse ningún detalle del tour.
Expectativa mundial por ‘Lux Tour 2026’
El nuevo álbum de Rosalía ha sido aclamado tanto por la crítica como por el público. Medios como Rolling Stone lo consideran uno de los mejores discos del año, consolidando a la artista española como una de las más influyentes del pop y la música latina actual.
La gira promete un espectáculo visual y musical sin precedentes, con coreografías, producción de alto nivel y un repertorio que mezcla sus grandes éxitos con los temas de ‘Lux’.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.