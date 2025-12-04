Rosalía revela las fechas de su gira ‘Lux Tour 2026’: ¿tendrá parada en Ecuador?

Rosalía anuncia su gira mundial ‘Lux Tour 2026’: visitará varios países de América, conoce si Ecuador se refleja en la lista

Rosalía revela las fechas de su ‘Lux Tour 2026’, con paradas en Latinoamérica pero sin Ecuador.

Tras el impacto de su álbum ‘Lux’, que debutó en el Top 10 de la Billboard 200 y alcanzó el número uno global en Spotify, Rosalía anuncia su esperada gira mundial ‘Lux Tour 2026’. La buena noticia: visitará Latinoamérica, aunque Ecuador queda fuera del recorrido.

Europa primero, América después

La gira comenzará el 16 de marzo en Lyon, Francia, y recorrerá ciudades europeas como Italia, España, Portugal, Países Bajos y Reino Unido hasta mayo. Luego, cruzará el Atlántico con conciertos en Estados Unidos y Canadá, antes de iniciar la etapa latinoamericana el 16 de julio en Bogotá, Colombia.

Fechas confirmadas en Sudamérica y México

Bogotá, Colombia – 16 de julio

Santiago de Chile – 24 y 25 de julio

Buenos Aires, Argentina – 1 y 2 de agosto

Río de Janeiro, Brasil – 10 de agosto

Guadalajara, México – 15 de agosto

Monterrey, México – 19 de agosto

Ciudad de México – 24 y 26 de agosto

San Juan, Puerto Rico – 3 de septiembre

Aunque los fans ecuatorianos tendrán que esperar, podrán seguir las novedades en redes sociales y transmisiones digitales, para no perderse ningún detalle del tour.

Expectativa mundial por ‘Lux Tour 2026’

El nuevo álbum de Rosalía ha sido aclamado tanto por la crítica como por el público. Medios como Rolling Stone lo consideran uno de los mejores discos del año, consolidando a la artista española como una de las más influyentes del pop y la música latina actual.

La gira promete un espectáculo visual y musical sin precedentes, con coreografías, producción de alto nivel y un repertorio que mezcla sus grandes éxitos con los temas de ‘Lux’.

