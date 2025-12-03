Juanes y Bomba Estéreo lanzan 'Muérdeme': una reinvención de la cumbia

Juanes y Bomba Estéreo presentan Muérdeme, un sencillo que mezcla cumbia retro y pop. Un anticipo al próximo álbum de Juanes

El cantante colombiano Juanes presentó su nuevo sencillo Muérdeme, una colaboración con Bomba Estéreo que forma parte del adelanto de su próximo álbum, previsto para 2026. El tema propone una cumbia con tintes retro y elementos pop, en la que ambos artistas combinan sus estilos característicos.

El lanzamiento llega en medio de un periodo activo para el músico, quien recientemente fue reconocido por Billboard como “el mejor artista de rock latino del siglo XXI” y anunció su participación como uno de los artistas principales del Festival de Viña del Mar 2026.

Una cumbia desde la mirada contemporánea

Según explica Juanes, la idea detrás del sencillo fue “llevar la cumbia a un lugar distinto, armónicamente”, incorporando guitarras 'vintage' y un enfoque más cercano al pop. La presencia de Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo, fue una decisión tomada desde las primeras etapas de creación junto al productor Nico Cotton.

Saumet, por su parte, destacó que la canción mantiene un espíritu romántico y valoró la experiencia de trabajar con Juanes, señalando que la colaboración se desarrolló con naturalidad y afinidad artística.

La producción musical

Muérdeme fue escrita por el propio Juan Esteban, Li Saumet, Gale y Emmanuel Briceño, y coproducida por Juanes y Nico Cotton. El lanzamiento incluye además un videoclip grabado en Santa Marta, en el que ambos artistas aparecen como observadores de una historia de amor.

Sabrina Carpenter reacciona: “Es repugnante” el uso de su canción en la Casa Blanca Leer más

El tema se suma a los sencillos previos del próximo álbum, Una Noche Contigo y Cuando estamos tú y yo, con los que el cantante ha ido mostrando la línea creativa de su nuevo proyecto. Como en los últimos lanzamientos, la portada fue diseñada por el propio Juanes.

RELACIONADAS Paniz Faryusefi se convierte en la primera directora de una orquesta en Irán

Una demostración de no solo sus dotes musicales, sino también su visión artística en la creación de la portada exclusiva de su álbum.

Próximas presentaciones

Además del nuevo sencillo, se confirmó que Juanes será uno de los 'artistas especiales' del Festival de Viña del Mar 2026, donde ofrecerá un show el 25 de febrero.

Su nuevo álbum, programado para marzo de 2026, se perfila como uno de los estrenos relevantes del próximo año dentro del panorama latino.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!