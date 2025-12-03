¿Quién es Brenda, la artista que representará a Ecuador en Viña del Mar 2026?

La cantante ecuatoriana da un salto en su carrera y su nombre llega a Viña del Mar 2026. EXPRESIONES repasa su vida artística

Brenda se posiciona como una de las voces emergentes más prometedoras del país.

Brenda, la cantante y compositora, dejó ver su talento al ser seleccionada para representar a Ecuador en Viña del Mar 2026. Sin embargo, pese a su trayectoria musical, muchos aún desconocen parte de su camino artístico.

Nacida en Guayaquil, hija de padre otavaleño y madre guayaquileña, Brenda creció con una dualidad cultural que hoy define sus producciones musicales. Desde niña estuvo rodeada de pasillos, boleros, sanjuanitos, bombas y valses, ritmos tradicionales transmitidos por sus abuelos. Esa herencia marcó profundamente su identidad y su manera de entender la música.

Su propuesta musical

La apuesta de Brenda siempre ha sido llevar los sonidos ancestrales andinos del Ecuador hacia una producción moderna, acercándolos a nuevas audiencias y replanteando la forma tradicional en la que se consume esta música.

Así nace su primer EP, En la Tierra, un proyecto donde explora su herencia cultural mezclando la intimidad del folclore con arreglos tecnológicos actuales.

Su sencillo principal, En la Tierra (Fuerza Natural), destaca por su conexión con la naturaleza, sus raíces y un viaje introspectivo de transformación personal, reflejando con precisión el espíritu del título.

El videoclip del tema recorre paisajes de la Sierra ecuatoriana, como Imbabura, retratando tradiciones, comunidades y la memoria cultural del país. Un rasgo que se mantiene en cada pieza audiovisual que acompaña su música.

Aprendizajes, homenajes y nuevos logros

Su debut profesional llegó con una apuesta clara por sus raíces: versiones de clásicos como el bolero Cariñito Mío o el vals Cuando Llora Mi Guitarra, homenajes al legado de figuras como Julio Jaramillo, ícono musical de Guayaquil.

A lo largo de su carrera, su música ha llamado la atención no solo de públicos tradicionales, sino también de jóvenes acostumbrados a otros estilos. Su fusión de lo ancestral con lo moderno ha creado un puente que permite a distintas generaciones redescubrir la riqueza del folclore ecuatoriano.

Además, su trabajo ha trascendido fronteras: varios de sus temas han sido seleccionados para campañas de identidad cultural y turismo, y su voz ha representado al Ecuador en eventos internacionales como el Nat Geo Travel Food Festival 2022 en Londres y nacionales; la feria turística Ecuador Travel 2022.

¿Cómo ha sido su proyección internacional?

Con su reciente sencillo Capullito, Brenda reafirma su compromiso con la música nacional desde una perspectiva contemporánea. Este tema, parte del proyecto En la Tierra, continúa su búsqueda por conectar tradición y modernidad.

Su nombre resuena cada vez más fuera de las fronteras: la joven cantautora forma parte de una nueva generación de artistas que revaloran el folclore sin perder vínculo con los lenguajes actuales, y que entienden cómo integrar lo tradicional en nuevas propuestas y vigentes.

