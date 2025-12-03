Brenda, la ecuatoriana que representará al país en el Festival de Viña del Mar

La cantante fue seleccionada por su tema 'Capullito' para competir en la categoría folclórica del encuentro

La cantante ecuatoriana Brenda ha sido seleccionada para representar a Ecuador en la categoría folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, uno de los eventos musicales más reconocidos de Latinoamérica. La elección de la artista se hizo oficial tras el anuncio de la organización del certamen, que cada año convoca a intérpretes de toda Iberoamérica.

Su participación estará acompañada del estreno de “Capullito”, una composición que fusiona raíces tradicionales con sonoridades contemporáneas. La canción incorpora melodías andinas, elementos modernos y referencias a sonoridades ancestrales que buscan reflejar la evolución del folclore ecuatoriano. Con esta propuesta, la artista plantea un mensaje de renovación y pertenencia cultural.

Tras confirmarse su participación en Viña del Mar, Brenda expresó su entusiasmo y expectativas frente al público internacional. “Representar a mi país en un festival tan emblemático es un sueño hecho realidad. Capullito nace desde lo más profundo de mis raíces, y espero que el público latinoamericano pueda sentir esa conexión y esa historia”, afirmó.

¿Quién es Brenda?

LaTorre brillará en la Gala Oficial de la Fórmula 1 en Abu Dabi Leer más

Nacida en Guayaquil hace 29 años, Brenda creció en un entorno familiar marcado por influencias diversas. Hija de padre otavaleño y madre guayaquileña, ha vivido entre la Costa y la Sierra, una dualidad que permea sus referencias gastronómicas, afectivas y musicales. Desde temprana edad, encontró en la música una forma de vincular estos mundos y construir una identidad artística propia.

Esa búsqueda se manifiesta en composiciones donde sanjuanitos, bombas, boleros y pasillos dialogan con arreglos contemporáneos. A partir de esta combinación, la artista ha desarrollado un repertorio que explora la tradición desde nuevas posibilidades sonoras y narrativas. “Capullito” se inscribe dentro de esta línea creativa.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar se celebrará en febrero del próximo año y reunirá a artistas de toda Iberoamérica.

Para leer EXPRESO sin límite, SUSCRÍBETE AQUÍ