LaTorre brillará en la Gala Oficial de la Fórmula 1 en Abu Dabi

La artista ecuatoriana LaTorre, ya aseguró su paso en la gala de premiación de Fórmula 1. Su música alternativa resonará

La música ecuatoriana llegará a uno de los escenarios más exclusivos del mundo: el Emirates Palace. En este emblemático lugar, la artista ecuatoriana conocida como LaTorre, una voz singular dentro de la escena andina latinoamericana, formará parte de la Gala Oficial del 6 de diciembre, celebrada en el marco del Gran Premio de la Fórmula 1 Etihad Airways Abu Dhabi.

El arte ecuatoriano, especialmente su música, ha logrado resonar dentro y fuera del país, y LaTorre lo demostrará en un escenario internacional de alto prestigio. El evento pondrá en evidencia su talento, su visión única y la propuesta visual que caracteriza cada una de sus presentaciones.

Un evento de alto nivel diplomático

La Gala del Emirates Palace reunirá a figuras influyentes del ámbito político y cultural. Entre los asistentes estarán el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el príncipe de Dubái, Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; delegaciones diplomáticas; representantes del gobierno de Emiratos Árabes Unidos; empresarios globales y otras personalidades del entorno internacional.

En esta ocasión, LaTorre ofrecerá un show especial con una colaboración visual y musical junto al ganador del Óscar a Mejor Sonido, Nicolas Becker, en una noche dedicada a celebrar el intercambio cultural entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos.

Las influencias y colaboraciones de la artista con grandes figuras del ámbito creativo enriquecen su propuesta, siempre orientada a innovar mediante la combinación de elementos sonoros y una estética original. LaTorre apuesta por elevar cada presentación más allá de lo convencional.

Una presentación que combina raíces

El espectáculo de LaTorre destaca por su elaborada estética visual, beats electrónicos envolventes, arreglos vocales íntimos y un diseño escénico que conjuga tradición y tecnología. Esta mezcla le ha permitido conectar con audiencias internacionales desde una identidad auténtica y profundamente emocional.

LaTorre se ha consolidado como una artista influyende en la música latinoamericana. //Cortesía

La artista mantiene un fuerte vínculo con las raíces ancestrales ecuatorianas y no teme integrarlas en sus composiciones, lo que le otorga un sello propio e inconfundible.

Este evento representa un paso importante para la presencia de la música ecuatoriana en el ámbito internacional, convirtiéndose en un hito al marcar la primera participación de una artista ecuatoriana en un evento oficial de la Fórmula 1.

El show de LaTorre tendrá lugar el 6 de diciembre, un día antes de la presentación de la cantante estadounidense Katy Perry, prevista para el 7 de diciembre.

¿Quién es LaTorre?

LaTorre fusiona electro-pop, sonidos andinos y una estética poética que la ha posicionado como una de las artistas más originales de la región. Medios internacionales como Rolling Stone en Español han descrito su propuesta como: “Una sofisticada combinación de electrónica y aires andinos” y “La voz de paisajes melancólicos que dialogan con una generación digital”.

Su música también ha sido reconocida por Remezcla, que la define como “una sacerdotisa del pop ecuatoriano”. Además, su canción Memoria forma parte de la reciente película del director italiano Paolo Sorrentino.

Entre sus colaboraciones se incluyen artistas como Baiuca (España) y Chancha Vía Circuito (Argentina).

La artista forma parte de Warner Chappell Spain, fue ganadora de Ibermúsicas 2020, obtuvo fondos del Ministerio de Cultura de Ecuador (2022) y ha logrado llenar escenarios en todas sus presentaciones del último año.

¿Cuál podría ser la playlist que suene en Abu Dabi?

Yo te espero

Memoria

Ser eternos

Alma Mía

Temporal

Época dorada

Puñales

Árbol

Ausencia

Resurrección

El repertorio probablemente incluirá temas de sus álbumes de 2021, 2023 y 2025. Es posible que el público de Emiratos también disfrute de sus canciones, reconocidas por su aura ancestral y su carácter casi poético.

