Spotify Wrapped 2025 llegó con nuevas funciones: así puede verlo en Ecuador
El Spotify Wrapped 2025 ya está disponible y llega con nuevas funciones, datos personalizados y experiencias interactivas
El momento favorito de millones ya está aquí: Spotify Wrapped 2025 aterrizó oficialmente con una edición más completa, interactiva y personal que nunca. Este año, el famoso resumen anual llega cargado de nuevas herramientas diseñadas para mostrar con mucho estilo cómo sonó tu año.
¿Qué necesitas para acceder al Spotify Wrapped 2025?
Para que Spotify genere tu recap personalizado, la plataforma exige algunos mínimos muy sencillos:
- Haber escuchado al menos 30 canciones, cada una durante más de 30 segundos.
- Reproducir música de mínimo 5 artistas distintos.
Debes tener en cuenta que las canciones reproducidas en Modo Privado o excluidas de tu Perfil de Gustos no cuentan para el Wrapped y no necesitas suscripción premium: Wrapped está disponible para todos. Con eso listo, ya puedes disfrutar de tu resumen musical del año.
Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: guía rápida paso a paso
- Ingresa a Spotify, desde la app o el sitio web.
- Busca la pestaña “Wrapped” y selecciona “Descubrir”.
- Desliza hacia arriba para ver toda la experiencia interactiva al estilo stories.
En segundos tendrás acceso a tus datos del año: minutos de música, géneros favoritos, artistas top y mucho más.
Las grandes novedades del Spotify Wrapped 2025
Esta edición viene recargada. Spotify añadió nuevas secciones pensadas para que los usuarios entiendan su año de escucha desde ángulos más personales, comparativos y hasta emocionales. Estas son las funciones nuevas:
- Edad de escucha: Compara tus gustos con personas de tu misma edad según la antigüedad de las canciones que más reprodujiste.
- Cuestionario de tus mejores canciones: Un quiz interactivo para adivinar qué canción marcó tu año. Sí, una pequeña prueba de memoria musical.
- Mejores álbumes: Por primera vez, Wrapped muestra los álbumes que escuchaste una y otra vez durante el año.
- Género de audiolibro principal: Destaca qué tipo de audiolibro consumiste más y cuál fue el título que te atrapó por más tiempo.
- Tu clip de autor: Mensajes exclusivos de escritores como Dan Brown, James Patterson y Abby Jiménez para los fans de audiolibros.
- Tu clip de podcast: Saludo directo de tus creadores favoritos.
- Top Artist Sprint: Una línea del tiempo mes a mes que muestra cómo tus cinco artistas favoritos llegaron a encabezar tu ranking.
- Clasificación de fans: Si crees que eres ultra fan de un artista, aquí verás tu posición entre los oyentes más fieles del mundo.
- Clubes: Seis comunidades que representan estilos de escucha distintos, para que celebres tu identidad musical.
- Archivo de escucha: Cinco informes especiales impulsados con IA que destacan tus días más importantes de escucha. Por ahora, disponible solo en inglés y en mercados seleccionados.
Las funciones clásicas que no pueden faltar en Wrapped
Spotify mantiene los favoritos de cada año:
- Minutos escuchados: tu total anual entre música, podcasts y audiolibros.
- Mejores canciones: tu top 5 y la playlist Tus mejores canciones 2025, ahora con conteo de reproducciones.
- Mejores artistas: tus cinco más escuchados del año.
- Géneros principales: los sonidos que marcaron tu 2025.
- Tu videoclip: un mensaje de agradecimiento de artistas.
- Mejores podcasts: tus cinco favoritos del año.
Wrapped llega al mundo real: experiencias en 50 ciudades
Por primera vez, Spotify lleva el Wrapped fuera de la pantalla con activaciones temporales alrededor del mundo. Entre ellas destacan experiencias dedicadas a:
- Oasis en Manchester
- JENNIE en Seúl
- Bad Bunny en Ciudad de México
- Chappell Roan en Nueva York
Estas activaciones buscan conectar a los fans con sus artistas de manera más tangible y celebrar el impacto cultural de la música.
