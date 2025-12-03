Spotify Wrapped 2025: cómo ver tu resumen musical del año paso a paso

Spotify Wrapped 2025 ya está disponible y millones de usuarios buscan cómo ver su resumen musical del año

El momento más esperado por millones de usuarios ya llegó: Spotify Wrapped 2025 aterrizó oficialmente en la app y, como cada año, está revolucionando redes sociales. El famoso resumen musical se ha convertido en una tradición digital que revela qué tanto escuchó cada persona durante los últimos doce meses, desde sus canciones favoritas hasta los artistas que dominaron sus playlists.

Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025 en segundos

Para acceder al Wrapped, los usuarios solo necesitan abrir la aplicación móvil de Spotify idealmente actualizada y buscar el botón “Wrapped” en la parte superior de la pantalla. Otra opción es deslizar hasta el módulo central de la página de inicio, donde aparece el resumen en formato de stories, listo para compartir en Instagram, WhatsApp o TikTok.

El paquete viene en varias diapositivas dinámicas que muestran estadísticas personalizadas como el artista más escuchado, el género favorito y hasta los minutos totales de reproducción. Todo con un estilo visual pensado para la cultura digital.

Las canciones que conquistaron a Ecuador en 2025

Mientras cada usuario descubre su propio recap, Spotify también reveló cuáles fueron las pistas que dominaron el streaming en Ecuador este año. Y sí, el poder latino vuelve a hacerse sentir con fuerza. Estas son las 10 canciones más escuchadas en Ecuador según Spotify:

Vitamina – Jombriel La Plena – W Sound, Beéle y Ovy on the Drums Baile inolvidable – Bad Bunny Mi refe – Beéle y Ovy on the Drums DtMD – Bad Bunny Capaz (merengueton) – Alleh, Yorghaki EoO – Bad Bunny Parte y Choke – Jombriel, Alex Krack y Jotta Voy a llevarte pa PR – Bad Bunny VeLDÁ – Bad Bunny, Omar Courtz, Dei V

Un Wrapped muy latino y con sabor urbano

Entre beats urbanos, colaboraciones virales y nombres que ya son favoritos del público, el Spotify Wrapped 2025 confirma una vez más el dominio del reguetón y la música latina en la región. Bad Bunny mantiene su reinado, pero artistas como Jombriel y Beéle también se ganan un lugar destacado en las playlists ecuatorianas.

