MasterChef Celebrity: La receta de Josh Paredes para ganar el Pin del Chef

Josh Paredes gana el primer Pin del Chef en MasterChef Celebrity Ecuador y sorprende con una jugada estratégica

La influencer cuencana Josh Paredes se convirtió en la primera ganadora del codiciado Pin del Chef.

La cocina explotó en adrenalina, sabor y estrategia el lunes 1 de diciembre. En el capítulo 10 de MasterChef Celebrity Ecuador, Josh Paredes se coronó como la primera ganadora del codiciado Pin del Chef.

Lo logró luego de imponerse en un duelo contra Giovanna Andrade y demostrar control técnico en un plato icónico: tartar de atún con patacón. Su victoria no solo le otorgó inmunidad, sino que abrió una jugada estratégica que sacudió la dinámica del encierro culinario.

Duelo por el Pin del Chef: técnica y presión

El plato a replicar fue obra del chef invitado Luis Carlos Perdomo: un tartar de atún sobre patacón que exigía precisión, punto de sazón y una presentación limpia. En apenas 20 minutos, Josh y Giovanna cocinaron bajo la supervisión de la chef Irene González, quien, tras degustar y deliberar, declaró a Josh como la triunfadora.

Los jueces valoraron la uniformidad en el corte, la textura del atún y la consistencia del patacón; en esos detalles la creadora de contenido aventajó a su rival. El Pin del Chef, además de inmunidad, simboliza reconocimiento técnico y capacidad para responder en segmentos de alta tensión.

Reto de presión por parejas: cacao, creatividad y caos

Antes del mano a mano, la cocina se transformó en una torre de ritmo frenético: parejas libres, 60 minutos y el cacao como protagonista. Decomposición de nibs, cacao amargo, polvo y combinaciones saladas-dulces marcaron la pauta.

Bajo la mirada crítica de Jorge Rausch, Carolina Sánchez y la invitada Cecilia Cedeño, los equipos enfrentaron estaciones, errores y aciertos. La variedad de resultados mostró cómo la estrategia de elección de pareja puede convertir una alianza en ventaja o en piedra de tropiezo.

Frickson y Nexar: cocadas que enamoraron al jurado

En una noche de altas y bajas, la dupla Frickson Erazo y Nexar Gómez emergió como la sorpresa positiva al presentar cocadas rellenas con chocolate blanco y un tratamiento del plátano impecable.

La chef Cecilia valoró balance, textura y cocción: un trabajo redondo que les dio la victoria absoluta en el Reto de Presión. Su resultado marcó la diferencia entre creatividad efectiva y platos incompletos que terminaron en zona de riesgo.

Delantal negro y zona de riesgo: quién pagó el precio

No faltaron víctimas de la presión. Nicole Pinilla y Naykim Tzamarenda quedaron señalados por un plato incompleto y terminaron con el delantal negro, entrando directamente en la zona de riesgo.

El delantal negro sigue siendo el peor presagio en la cocina: camino directo al reto de eliminación y una prueba de fuego para la continuidad en la competencia.

La decisión estratégica: Josh entrega el delantal negro a Bastián

El momento de mayor sismo emocional llegó cuando Josh, tras abrir el cofre que acompañaba su Pin, encontró un delantal negro. Con frialdad estratégica y honestidad, decidió entregarlo a Bastián Napolitano, argumentando que él es uno de los cocineros más fuertes y podría superar el reto de eliminación.

Tensión, maquillaje y teatralidad: el show detrás del fogón

Maquilladas para aparentar salida de una batalla, las concursantes pasaron por el set despeinadas y con moretones ficticios para enfatizar el dramatismo.

El espectáculo, entre risas, gritos y corridas de estación en estación, convirtió a MasterChef Celebrity Ecuador en lo que es: una combinación de gastronomía con televisión de alto voltaje.

El Pin del Chef: ¿qué significa?

Ganar el Pin del Chef ofrece inmunidad por un ciclo y, sobre todo, influencia estratégica. De allí que ahora Josh asegura su permanencia en la siguiente gala, y configura alianzas y tensiones al decidir quién recibe el delantal negro.

Esa jugada tiene ecos: Bastián deberá enfrentar la presión de justificar su talento frente al jurado y al público; si cae, la elección de Josh será discutida. Si sobrevive, el sacrificio habrá sido una maniobra maestra.

Reacciones en redes y legado del capítulo

Las redes reaccinaron frente al episodio 10. Desde el montaje del tartar hasta la entrega del delantal, los cibrnautas debatieron sobre la ética del juego, la valentía de Josh y la justicia del veredicto del jurado.

Mientras unos celebraron la técnica y la estrategia, otros cuestionaron la entrega del delantal a un competidor fuerte.

