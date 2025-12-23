'Avengers Doomsday' lanza primer teaser oficial y confirma el regreso de Steve Rogers

El universo de Marvel presentó el primer adelanto de Avengers Doomsday con la reaparición de Steve Rogers (Chris Evans)

El teaser de 'Avenger: Doomsday' nos da apertura a imaginar que El Capitán América puede retornar.

Después de una larga espera, los fans expresaron su entusiasmo en redes sociales con comentarios como “Me encantó el avance” o “La presencia de Steve Rogers me llena de emoción”. Las reacciones surgieron tras el lanzamiento del primer teaser oficial de Avengers: Doomsday, en el que Rogers, quien alguna vez fue el Capitán América, se roba el protagonismo del adelanto.

El teaser inicia con una motocicleta ingresando a una villa ubicada en medio del campo. El vehículo se detiene, el casco es colocado en las agarraderas y, a través de un plano secuencia, se revela lo que parece ser Steve Rogers acercándose a la puerta principal. Su silueta se distingue sutilmente en el reflejo del cristal, generando una atmósfera de expectativa.

El momento que añade un toque especial y conmociona al público es la manipulación del antiguo traje del Capitán América, que Steve guarda cuidadosamente en un cofre de cuero envejecido. Sin embargo, la escena más significativa llega cuando se lo ve sosteniendo en brazos a un bebé aparentemente dormido, al que observa con una sonrisa.

Un corte a negro cierra el adelanto y da paso al mensaje: “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday”, acompañado del anuncio oficial de su estreno en cines, previsto para el 18 de diciembre de 2026.

El peso del legado de Steve Rogers

La revelación más contundente del teaser se centra en el regreso de Steve Rogers, nuevamente interpretado por Chris Evans. Sin el escudo ni el icónico uniforme, el personaje es presentado en la cotidianidad del hogar, una consecuencia directa de la decisión que marcó el desenlace de Avengers: Endgame.

El adelanto sugiere que Rogers se retiró del campo de batalla, sin embargo, de algún modo, vuelve a situarlo en el núcleo del conflicto. Y eso emociona a sus fans.

Algunos medios lo definen como “el héroe que ya lo dio todo y se ve forzado a regresar”, una idea que se refuerza con su reaparición y el peso simbólico que esta conlleva.

Por su parte, los hermanos Anthony y Joe Russo, directores de las películas más taquilleras del Universo Cinematográfico de Marvel, se refirieron a Steve Rogers como “el personaje que nos cambió la vida, la historia que nos unió a todos".

"Siempre iba a volver a esto”, agregan y subrayan la importancia emocionaldel personaje dentro de la saga.

