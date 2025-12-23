Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

CINE (6729240)
El teaser de 'Avenger: Doomsday' nos da apertura a imaginar que El Capitán América puede retornar.EXPRESO

'Avengers Doomsday' lanza primer teaser oficial y confirma el regreso de Steve Rogers

El universo de Marvel presentó el primer adelanto de Avengers Doomsday con la reaparición de Steve Rogers (Chris Evans)

  • Verónica Cisneros

Después de una larga espera, los fans expresaron su entusiasmo en redes sociales con comentarios como “Me encantó el avance” o “La presencia de Steve Rogers me llena de emoción”. Las reacciones surgieron tras el lanzamiento del primer teaser oficial de Avengers: Doomsday, en el que Rogers, quien alguna vez fue el Capitán América, se roba el protagonismo del adelanto.

RELACIONADAS

El teaser inicia con una motocicleta ingresando a una villa ubicada en medio del campo. El vehículo se detiene, el casco es colocado en las agarraderas y, a través de un plano secuencia, se revela lo que parece ser Steve Rogers acercándose a la puerta principal. Su silueta se distingue sutilmente en el reflejo del cristal, generando una atmósfera de expectativa.

El momento que añade un toque especial y conmociona al público es la manipulación del antiguo traje del Capitán América, que Steve guarda cuidadosamente en un cofre de cuero envejecido. Sin embargo, la escena más significativa llega cuando se lo ve sosteniendo en brazos a un bebé aparentemente dormido, al que observa con una sonrisa.

RELACIONADAS

Un corte a negro cierra el adelanto y da paso al mensaje: “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday, acompañado del anuncio oficial de su estreno en cines, previsto para el 18 de diciembre de 2026.

El peso del legado de Steve Rogers

La revelación más contundente del teaser se centra en el regreso de Steve Rogers, nuevamente interpretado por Chris Evans. Sin el escudo ni el icónico uniforme, el personaje es presentado en la cotidianidad del hogar, una consecuencia directa de la decisión que marcó el desenlace de Avengers: Endgame.

RELACIONADAS
Chris Evans y Alba Baptista son padres: Nace su hija Alma Grace

Chris Evans es papá: Confirman el nacimiento de su primera hija con Alba Baptista

Leer más

El adelanto sugiere que Rogers se retiró del campo de batalla, sin embargo, de algún modo, vuelve a situarlo en el núcleo del conflicto.  Y eso emociona a sus fans.

Algunos medios lo definen como “el héroe que ya lo dio todo y se ve forzado a regresar”, una idea que se refuerza con su reaparición y el peso simbólico que esta conlleva.

Por su parte, los hermanos Anthony y Joe Russo, directores de las películas más taquilleras del Universo Cinematográfico de Marvel, se refirieron a Steve Rogers como “el personaje que nos cambió la vida, la historia que nos unió a todos". 

"Siempre iba a volver a esto”, agregan y subrayan la importancia emocionaldel personaje dentro de la saga.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Octavio Rivero: "La situación en Barcelona SC es insostenible"

  2. Siniestros viales en Guayaquil: Estas son las 10 novedades de las últimas horas

  3. 'Avengers Doomsday' lanza primer teaser oficial y confirma el regreso de Steve Rogers

  4. Godoy sobre escándalo judicial: "Gaibor tiene que responder por sus actuaciones"

  5. ¿El pavo da sueño? Esta es la verdadera razón por la que el cuerpo pide dormir

LO MÁS VISTO

  1. Juez Carlos Serrano: “Las mafias dentro intentaron 'llegarme'”

  2. ¿Quién fue Diego Borella, a quien 'Emily in Paris' dedica su quinta temporada?

  3. Nuevo mercado en Guayaquil: En qué sector del suroeste hará la obra el Municipio

  4. Barcelona sacude el camerino: limpieza de huelguistas luego del golpe ante IDV

  5. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este martes 23 de diciembre 2025

Te recomendamos