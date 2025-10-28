Chris Evans es papá: Confirman el nacimiento de su primera hija con Alba Baptista

Chris Evans y Alba Baptista ya son padres. La pareja dio la bienvenida a su primera hija, Alma Grace, el pasado 25 de octubre

Conoce todos los detalles del nacimiento y el nombre completo de la bebé.

La familia Marvel tiene un nuevo miembro. Chris Evans, el actor que dio vida al Capitán América, y su esposa, la actriz portuguesa Alba Baptista, son padres por primera vez. Según confirmó People, la pareja dio la bienvenida a su bebé el pasado sábado 25 de octubre.

Fuentes cercanas a la pareja revelaron a TMZ que el nacimiento fue en Massachusetts y que se trata de una niña. Los nuevos padres habrían elegido el nombre Alma Grace para su hija, quien, según los reportes, llevará los apellidos de ambos: Baptista Evans.

La pequeña Alma Grace nació a la 1:27 de la tarde, marca el inicio de esta nueva etapa para la pareja. Evans, de 44 años, y Baptista, de 28, unieron sus vidas en una íntima boda en Cape Cod el 9 de septiembre de 2023, después de que su relación se hiciera pública en redes sociales.

Los rumores del embarazo

Los rumores sobre un embarazo comenzaron a circular con fuerza durante el verano, cuando el padre de Alba, Luiz Baptista, dejó un comentario en una publicación por el Día del Padre que los seguidores interpretaron como una pista. "Muchas gracias, querido Chris. ¡Te tocará pronto a ti!", escribió, alimentando la especulación sobre que la pareja pronto sería una familia de tres.

Hasta el momento, los representantes de la pareja no han emitido declaraciones oficiales para confirmar o comentar la noticia. Evans y Baptista prefieren mantener su vida privada lejos del ojo público, un deseo que sus seguidores respetan mientras les envían calurosos mensajes de felicitación en las redes sociales.

