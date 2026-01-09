Provincias de la Costa concentran la mayor demanda de medicamentos del IESS en 2026

La distribución corresponde a un lote de 37 medicamentos adquiridos por el IESS para sostener el abastecimiento nacional

El Hospital Teodoro Maldonado Carbo, uno de los centros más importantes del IESS en la provincia del Guayas, también enfrenta desabastecimiento de medicamentos.

Las provincias de la Costa figuran como las que mayor volumen de medicamentos reciben dentro del nuevo proceso de compras centralizadas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), iniciado a comienzos de 2026. Guayas, Manabí, El Oro y Santa Elena concentran algunas de las cifras más altas de distribución, según datos oficiales difundidos por la entidad.

De acuerdo con un video publicado por el IESS en la red social X el 8 de enero de 2026, la institución adquirió 1.779.160 unidades de medicamentos, correspondientes a 37 tipos distintos, que comenzaron a distribuirse desde el 5 de enero en establecimientos de salud del país.

Guayas, Manabí y El Oro entre las provincias con más unidades

Entre las provincias costeras, Guayas y Manabí registran 176.066 unidades cada una, mientras que El Oro recibe 177.066, una de las cifras más altas a escala nacional. Santa Elena cuenta con 177.066 unidades, Los Ríos con 12.541 y Esmeraldas con 10.532, lo que refleja la presión de la demanda en esta región.

La distribución alcanza a 68 establecimientos de salud del IESS, entre hospitales y centros médicos ubicados en más de 20 provincias, con medicamentos destinados al tratamiento de cáncer, leucemia, anemia, artritis, enfermedades dermatológicas y atención de picaduras venenosas, entre otras patologías.

Además de la Costa, la distribución también cubre provincias de la Sierra y la Amazonía. En la Sierra, Pichincha concentra 12.541 unidades, mientras que en Azuay alcanzan 177.066. Tungurahua registra y Carchi reciben 177.066 unidades, Cotopaxi, Loja y Sucumbíos registran 12.541, y Imbabura, Bolívar, Chimborazo y cuentan con 10.532 unidades cada una, mientras que Cañar registra 12.541. En la Amazonía, Orellana recibe 177.066 unidades, Zamora Chinchipe y Morona Santiago 12.541 y 10.532, respectivamente, mientras que Napo registra 10.541 y Pastaza recibe 10.532 unidades, lo que confirma que la entrega abarca a todo el territorio nacional. Por ultimo, Santo Domingo de los Tsáchilas registra una necesidad de 10.532 medicamentos.

Inversión millonaria y compras durante la emergencia sanitaria

La adquisición supera los 20,9 millones de dólares y se concretó durante el primer mes de gestión de Bernardo Cordovez, presidente del Consejo Directivo del IESS. Esta compra se suma a las realizadas en meses anteriores bajo la declaratoria de emergencia en salud, cuando se adquirieron 28 medicamentos y 135 dispositivos médicos por 14,1 millones de dólares.

La actual administración del IESS apunta a superar un 85 % de abastecimiento, un indicador que en años anteriores fue cuestionado por afiliados y gremios médicos. Para sostener esta meta, la entidad prevé iniciar en los primeros meses de 2026 dos nuevos procesos de compra centralizada de medicamentos y dispositivos médicos.

Redistribución interna para evitar desabastecimiento

Como parte de la estrategia, el IESS trabaja en mecanismos de redistribución interna, orientados a detectar a tiempo faltantes o sobrestock en sus unidades médicas, optimizar recursos y evitar pérdidas por caducidad.

La institución anunció que mantendrá un seguimiento permanente al abastecimiento de fármacos y dispositivos médicos, un aspecto clave para evaluar si las cifras anunciadas se traducen en mejoras reales en la atención a los afiliados.

