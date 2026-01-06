IESS promete abastecimiento de medicamentos durante todo 2026

Los insumos son para tratamientos para patologías como cáncer, leucemia, anemia, enfermedades dermatológicas, entre otras

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) inició 2026 con un nuevo proceso de compras centralizadas de medicamentos que, según su actual administración, permitirá garantizar el abastecimiento durante todo el año para pacientes con enfermedades de alta y mediana complejidad.

Durante el primer mes de gestión de Bernardo Cordovez, presidente del Consejo Directivo del IESS, la entidad concretó la adquisición de 1 millón 779 mil unidades de 37 medicamentos, con una inversión que supera los $20,9 millones. Estos insumos están destinados a tratamientos para patologías como cáncer, leucemia, anemia, enfermedades dermatológicas, artritis y atención de picaduras venenosas, entre otras.

Desde el lunes 5 de enero de 2026, un total de 68 establecimientos de salud del IESS, entre hospitales y centros médicos ubicados en más de 20 provincias, iniciaron la recepción de los medicamentos, en un intento por reducir las quejas históricas de los afiliados por la falta de fármacos en farmacias institucionales.

En este primer mes de gestión:



✅ Compramos 1.7 millones de unidades de 37 nuevos medicamentos.

✅ Iniciaremos nuevos procesos de compra para mantener un stock permanente.



Conoce más 📹➡️ https://t.co/xO7BystCSp pic.twitter.com/T4epupzCe6 — IESS (@IESSec) January 6, 2026

Esta compra se suma a las realizadas en meses anteriores, en el marco de la declaratoria de emergencia en el sector salud, que permitió adquirir 28 medicamentos y 135 dispositivos médicos por $14,1 millones. Dichos insumos fueron recibidos en diciembre y ya se encuentran distribuidos en varias casas de salud del país.

La vicepresidenta y ministra encargada de Salud, María José Pinto, visita las casa médicas del MSP a nivel nacional. ARCHIVO: MINISTERIO DE SALUD

Meta de abastecimiento y nuevos procesos

La administración del IESS ha fijado como objetivo alcanzar un nivel de abastecimiento superior al 85 %, un indicador que en años anteriores ha sido cuestionado por pacientes, gremios médicos y organismos de control. Para sostener esa meta, la entidad prevé iniciar, en los primeros meses de 2026, dos nuevos procesos de compra centralizada de medicamentos, dispositivos médicos y bienes estratégicos en salud.

Estos procesos buscan mantener un stock permanente en bodegas y reducir los tiempos de respuesta ante la demanda de los asegurados, especialmente en áreas sensibles como oncología y enfermedades crónicas.

Redistribución y control

Como parte de la estrategia, el IESS también trabaja en la implementación de mecanismos de redistribución interna, con el fin de detectar y corregir a tiempo situaciones de desabastecimiento o sobrestock en sus unidades médicas. La medida apunta a optimizar el uso de recursos y evitar pérdidas por caducidad de medicamentos.

La institución anunció que se mantendrá un seguimiento permanente al abastecimiento de fármacos y dispositivos médicos. Este control será clave para evaluar si las promesas de cobertura sostenida se traducen en mejoras reales en la atención a los afiliados, uno de los principales reclamos ciudadanos hacia el sistema de seguridad social.

