Deuda pública de Ecuador: cada ciudadano 'debe' $521 este 2026

Para este 2026, el pago por deuda pública de Ecuador supera los $8.000 millones

Para este 2026, el pago por deuda pública de Ecuador supera los $8.000 millones.

Según la Proforma Presupuestaria 2026, el pago por deuda pública que debe realizar Ecuador este año es de aproximadamente $8.351 millones, incluyendo amortizaciones e intereses. Si ese total se repartiera entre todos los ciudadanos, a cada uno le correspondería una cuota de aproximadamente $521.

Te puede interesar Inés Manzano explica el futuro del sistema eléctrico: ¿qué viene para Ecuador?

De esa cantidad que el país deberá pagar este año, $3.952 millones corresponden a pagos de deuda externa y $4.399 millones a deuda interna. La cifra de deuda por pagar en 2026 es significativamente más alta que la de 2025, que llegó a $5.837 millones, según el Ministerio de Finanzas, lo que representa un desafío para la gestión financiera del país.

Factura electrónica 2026: el cambio obligatorio del SRI que rige desde enero Leer más

¿A quién le debe Ecuador?

En deuda externa, Ecuador tiene varios tipos de acreedores, internacionales y nacionales, que le prestaron dinero en el pasado y a los que este año debe pagarles. Entre los principales están el Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los principales acreedores de Ecuador; otro es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros multilaterales como el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento (CAF).

En cuanto a deuda interna, el país debe a instituciones por medio de bonos, instrumentos financieros o préstamos. Estas instituciones son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Banco Central del Ecuador y otros bancos públicos.

RELACIONADAS La ocupación hotelera por feriado de Fin de Año fue la más alta de la última década

¿Qué implica que Ecuador tenga esta deuda?

Que el Estado deba pagar esta deuda implica una reducción de su capacidad para invertir en servicios públicos como salud y educación.

No es la deuda total histórica

Los más de $8.000 millones no son el saldo total de la deuda acumulada que Ecuador tiene históricamente, sino los pagos que el Estado del Ecuador debe realizar en 2026, según cronogramas de vencimientos y presupuesto. La deuda total estaba, hasta el año pasado, en alrededor de $85.000 millones.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!