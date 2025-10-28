Megan Fox reaparece tras su posparto y revela que no ha dormido en siete meses

Megan Fox reaparece para una proyección de Jennifer’s Body y recuerda su peor época con la prensa y habla de su maternidad

Megan Fox asegura que luego del nacimiento de su bebé ha tenido largas noche sin dormir.

La actriz Megan Fox regresó al foco público en una proyección especial de Jennifer’s Body en la Academia del Cine de Los Ángeles el 25 de octubre, y lo hizo con una mezcla de honestidad y cansancio que conmovió a los asistentes.

Luego de siete meses de ausencia y muy reciente su maternidad (dio a luz a su hija Saga Blade en marzo) la intérprete aprovechó la sesión de preguntas y respuestas para hablar sin eufemismos de su día a día.

Habló de confusión mental, agotamiento y recuerdos de una etapa consumida por la presión mediática. Sus declaraciones resonaron porque combinan una verdad íntima, como es no haber “dormido en siete meses”, con reflexiones públicas sobre fama, trauma y recuperación.

Reaparición pública y posparto

La aparición de Fox no fue solo un regreso escénico: fue una rendición honesta ante el público. La actriz aclaró desde el inicio que acababa de ser madre y advirtió sobre su estado: “Quiero decir que acabo de tener un bebé y tengo mucha confusión mental… no he dormido en siete meses”.

Luego pidió paciencia ante repeticiones o desvíos en sus respuestas. El gesto fue bien recibido y, lejos de restarle autoridad, le dio a la audiencia una sensación de cercanía y vulnerabilidad pocas veces vistas en apariciones de celebridades de primer nivel.

Jennifer’s Body y el alivio creativo

La proyección especial de Jennifer’s Body sirvió además como marco para que Fox explicara por qué aquella experiencia cinematográfica fue catártica.

Rodar la comedia de terror le permitió “tener permiso para desquiciarme entre toma y toma”, dijo.

Describió el rodaje como un escenario donde la rabia, la confusión y la actuación se mezclaron y, de algún modo, sanaron. La película, hoy considerada de culto, operó para ella como una salida creativa en un momento personal complicado.

El trato de los paparazis: memoria de un abuso público

Fox recordó con crudeza el hostigamiento que vivió en la época previa a Jennifer’s Body: insultos, persecución y humillación en alfombras y estrenos.

Relató un incidente concreto: salía de un estreno y los fotógrafos la acosaban verbalmente; entre los gritos y los flashes escuchó frases hirientes, como “¿por qué eres tan zorra?”, que marcaron su percepción de la fama.

Aquella agresión pública dejó huellas que la actriz reconoce hoy con voz firme; no busca revanchas, pero sí explicar cómo la fama puede convertirse en maltrato cotidiano.

Maternidad, pérdidas y reconciliaciones privadas

El reencuentro con el público también permitió que Fox pusiera en contexto su reciente maternidad con el historial emocional que la precede. Saga Blade, nacida el 27 de marzo según el anuncio en redes de Machine Gun Kelly, llega después de un periodo convulso para la pareja: rupturas, reconciliaciones y pérdidas.

Fox ha hablado y escrito sobre abortos previos, incluido uno que Machine Gun Kelly mencionó en 2022, y en su libro de poesía Los chicos guapos son tóxicos aborda la pena por embarazos perdidos. Estas experiencias explican en parte la fragilidad actual que la actriz expone con tanta honestidad.

La vida pública tras la separación y el equilibrio familiar

Saga Blade suma otra pequeña al grupo familiar que Fox comparte con su exmarido Brian Austin Green: Noah, Bodhi y Journey, quienes, según la actriz, son pilares de su maternidad extendida.

La llegada del bebé coincide con un momento de ajuste personal: vivir la maternidad en el ojo público, administrar la relación con Machine Gun Kelly y, al mismo tiempo, recuperar su carrera.

Su reaparición en un evento de culto cinematográfico no es casual. Por el contrario, demuestra que Fox elige cuidadosamente los escenarios para reaparecer: proyectos significativos que dialogan con su historia personal.

Que una figura mediática hable de sueño interrumpido, de confusión posparto y de acoso mediático sin dramatismo excesivo tiene impacto: obliga a repensar la narrativa del star system.

