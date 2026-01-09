Puembo se alista para dos días de risas y disfraces con el Baile de Inocentes

La celebración se fortalece en Puembo con el paso de los años

Los payasos, las viejas y los viejos se mantienen como los personajes infaltables en la fiesta.

Puembo volverá a llenarse de color, música y tradición. Este sábado 10 y domingo 11 de enero de 2026, desde las 15:00, la Plaza Cívica Luis Bravo será el escenario del Gran y Tradicional Baile de Inocentes, una celebración que en esta parroquia del valle de Tumbaco no solo se mantiene viva, sino que se fortalece con el paso de los años.

Te invitamos a leer: Metro de Quito a La Ofelia: la empresa española que ganó adjudicación de estudios

Mientras en muchas zonas del país esta fiesta se ha perdido con el paso del tiempo, en Puembo ocurre lo contrario. Así lo explica el historiador Jaime Borja, vocal del Gobierno Parroquial, quien destaca que la tradición se ha convertido en una de las más importantes de la parroquia. “Recibimos a muchos turistas y visitantes. Es emotivo ver cómo niños muy pequeños ya se disfrazan, lo que augura una larga vida para nuestra fiesta”, señala.

Quito abre convocatoria para 67 plazas de trabajo dirigidas a músicos y cantantes Leer más

El Baile de Inocentes, conocido popularmente como el de “los disfrazados”, no tiene reglas estrictas. Los payasos, las viejas y los viejos se mantienen como los personajes infaltables, pero la creatividad no tiene límites: en ediciones anteriores se han visto árboles, soldados, policías, animales, personajes de dibujos animados y hasta un pokémon bailando al ritmo de la música.

La organización de la fiesta tiene décadas de historia. En distintos momentos estuvo a cargo de la Junta Parroquial, la Escuela Joaquín Sánchez de Orellana y el Colegio Leonardo Maldonado Pérez. Desde 2020, el evento es impulsado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Puembo, liderado por Gabriel Tinajero, que destina un presupuesto para que la celebración sea gratuita, con artistas, disco móvil, bandas u orquestas, además de carpas y sillas para el público.

La Plaza Cívica, el punto de encuentro

También han cambiado los escenarios. El baile se realizó en sus inicios en el espacio donde hoy se levanta el edificio del GAD, luego en patios de instituciones educativas y, actualmente, en la Plaza Cívica junto al coliseo. En las comunas, la fiesta suele tomarse los estadios, manteniendo el espíritu barrial que la caracteriza.

La convocatoria, que antes se hacía de boca en boca y con carteles pegados en puntos concurridos, hoy se difunde a través de redes sociales, logrando un mayor alcance.

Gabriel Tinajero extendió la invitación a todos los quiteños para que visiten la parroquia y sean parte de una celebración que, más que una fiesta, es parte esencial de la identidad de Puembo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!