La Orquesta de Instrumentos Andinos, creada en 1990, es uno de los elencos para los que se buscan músicos.Archivo FTNS- Ana Lu Zapata

Quito abre convocatoria para 67 plazas de trabajo dirigidas a músicos y cantantes

Las vacantes corresponden a cuatro elencos de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Conoce los detalles

La Fundación Teatro Nacional Sucre (FTNS) abrió una nueva convocatoria laboral dirigida a músicos y cantantes profesionales. Se trata de un proceso público que busca incorporar nuevos integrantes a los elencos musicales de la ciudad y ampliar su capacidad artística.

La convocatoria forma parte de un plan de fortalecimiento de las agrupaciones que integran la entidad. En total, se ofertan 67 plazas de trabajo, una de las incorporaciones más amplias realizadas en los últimos años.

Las vacantes corresponden a la Orquesta de Instrumentos Andinos, la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, el Coro Mixto Ciudad de Quito y el Ensamble de Guitarras de Quito. Cada elenco abrirá audiciones para distintos perfiles, de acuerdo con sus necesidades artísticas y técnicas.

¿Cómo postular?

Los puestos están dirigidos a músicos de cuerdas, vientos, percusión y a cantantes con una experiencia mínima de cinco años. Las contrataciones se realizarán bajo la modalidad de contrato cultural, conforme a la normativa vigente, y el proceso de selección se desarrollará mediante concursos públicos y audiciones abiertas.

Las y los interesados podrán postular hasta el 16 de enero de 2026, enviando su hoja de vida al correo seleccionmusical@teatrosucre.com. Las bases, requisitos y cronograma de audiciones están disponibles en el sitio web de la Fundación Teatro Nacional Sucre.

Los elencos municipales mantienen una agenda permanente de conciertos, actividades pedagógicas y trabajo comunitario en Quito y otras ciudades del país. La apertura de estas plazas busca completar y reforzar sus plantillas, al tiempo que amplía las oportunidades de empleo formal para músicos y cantantes profesionales.

