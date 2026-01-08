'Adrenalina', el nuevo sencillo de la cantante Zuka que se viraliza en TikTok

La artista colombo-ecuatoriana presenta el tema, que apela al disfrute de una libertad sin tabúes

El tema es parte de 'Éxtasis', un proyecto musical en desarrollo que articula los lanzamientos recientes de la artista.

Las luces nocturnas de Madrid, el movimiento constante de la ciudad y una energía que se activa desde el cuerpo atraviesan Adrenalina, el más reciente sencillo de la cantante colombo-ecuatoriana Zuka. La canción se construye sobre una base de dancehall latino que propone una experiencia emocional ligada al presente: la fiesta, el ritmo y la posibilidad de entregarse al momento.

El videoclip, grabado en la capital española, refuerza esa narrativa desde una escena de amigas que salen juntas a festejar y se permiten disfrutar de la noche. “Es una canción que habla de vivir el presente al máximo, de sentir, de sentirse, de disfrutar sin tabúes y sin miedos”, explica la artista en una entrevista con Expresiones.

El tema forma parte de Éxtasis, un proyecto musical en desarrollo que articula los lanzamientos recientes de la artista. Ella lo concibe como un espacio para expresar experiencias personales y reflexiones ligadas a su identidad.

“Mi proyecto, como tal, está enfocado en tratar de plasmar todo lo que me representa. Siento que mi música busca darle voz a las mujeres para que puedan ser ellas mismas y liberarse de los prejuicios que les impone la gente”, afirma. En ese marco, el cuerpo, el deseo y la libertad aparecen como ejes constantes dentro de su propuesta.

Una vida marcada por la música

Zuka es el nombre artístico de Carolina Chamorro. Su vínculo con la música comenzó a temprana edad y, con el tiempo, su sonido fue transitando hacia el reguetón, el dancehall y otros géneros urbanos.

Durante varios años, intercaló la música, el modelaje y su carrera de ingeniera comercial. Pero luego de la pandemia, decidió asumir la música desde un enfoque más profesional, con disciplina y una estructura de trabajo definida. Desde entonces, ha desarrollado lanzamientos y colaboraciones que ampliaron su alcance dentro de la escena urbana ecuatoriana y latinoamericana.

Un punto clave en ese crecimiento ha sido el uso de plataformas digitales, especialmente TikTok, donde varios de sus temas han tenido una circulación significativa. “Es imposible ser artista hoy en día y no estar en TikTok o en redes sociales. Es la forma que tenemos ahora para conectar con la gente y mostrar lo que hacemos”, sostiene.

Canciones como Veneno y Qué rico han generado miles de videos creados por usuarios, en su mayoría mujeres que replican fragmentos de las canciones o coreografías. “Lo importante es ser reales en las redes sociales y mostrar lo que haces con creatividad. Eso es con lo que la gente conecta”, agrega.

Enfrentarse a las críticas

Sin embargo, su incursión en el género urbano no ha estado exento de críticas, particularmente por ser mujer dentro de un género donde las narrativas sobre el cuerpo y la sexualidad suelen generar debate. Zuka aborda ese tema desde su experiencia personal.

“Yo siento que con mi música lo que busco es plasmar que las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo, de nuestro deseo, de nuestras ganas y de nuestra libertad para poder experimentar, vivir, cantar y sentir”, afirma.

En ese sentido, cuestiona las diferencias en la recepción de los discursos según quién los emita. “¿Por qué los hombres pueden cantar sobre las mujeres, objetivizarnos, decir de todo, y cuando lo canta una mujer incomoda? Nosotras también tenemos el derecho de cantar lo que sentimos, lo que nos gusta o no nos gusta”, señala.

Para la artista, la música urbana funciona como un espacio legítimo de expresión y desahogo. “La música es una forma de expresarse, de sentir y de ver la vida. A veces la música urbana no es para todo el mundo y a algunas personas les molesta, sobre todo viniendo de una mujer, porque esperan que seamos más calladas o más medidas”, reflexiona. Esa postura, dice, ha permitido una conexión directa con otras mujeres que se reconocen en sus letras y en el mensaje que transmite su proyecto.

Apoyar a la selección

Pese a estar radicada en Madrid, Zuka mantiene un vínculo activo con Ecuador. En junio lanzó Ecuatorianísimos junto a Lil New, una canción pensada como apoyo a la selección nacional de fútbol, que ha tenido una amplia acogida en plataformas digitales.

“Estando acá valoras más la tierrita. Queríamos apoyar a la selección y sentirnos orgullosos de lo que tenemos como ecuatorianos, de nuestra gente, de nuestros futbolistas y de nuestra música”, comenta.

De cara al futuro, la artista adelanta un período de trabajo sostenido entre Europa y Ecuador. Tiene previsto viajar al país para avanzar en la producción de un nuevo álbum y continuar desarrollando colaboraciones y lanzamientos. “Vamos a venir con mucha música. Vamos a seguir dándole a Ecuatorianísimos, a Adrenalina y a los nuevos temas que se vienen este año”, concluye.

