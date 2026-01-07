Precios de entradas para Santiago Cruz en Ecuador 2026: fechas y puntos de venta

Conoce los precios de entradas, fechas y puntos de venta para los conciertos de Santiago Cruz en Guayaquil y Quito en 2026

Santiago Cruz estuvo en Quito, Ecuador, en 2024. En la foto, junto a Andrés Cepeda.

Santiago Cruz confirma su regreso a Ecuador en enero de 2026 como parte de Quince de Caminos, La Gira, el ambicioso tour con el que celebra los 15 años de Cruce de Caminos, el álbum que marcó un antes y un después en su carrera.

El cantautor colombiano ofrecerá dos conciertos consecutivos en Guayaquil y Quito, con localidades ya disponibles y precios que varían según ciudad y ubicación, desde los 40 hasta los 95 dólares.

Este regreso es, sin duda, una cita musical esperada por sus seguidores. Pero también es el inicio de la etapa 2026 de la gira internacional más extensa de su trayectoria, un recorrido que combina memoria, presente creativo y una profunda conexión con el público.

Fechas y lugares confirmados en Ecuador

La gira Quince de Caminos llegará al país con dos presentaciones en escenarios emblemáticos. En Guayaquil, el concierto se realizará el jueves 22 de enero de 2026, a las 20:00, en el Salón de los Presidentes del Centro de Convenciones. Un día después, el viernes 23 de enero, Santiago Cruz se presentará en Quito, también a las 20:00, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Ambas fechas forman parte de una ruta internacional que comenzó en octubre de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá y que ha recorrido escenarios de México, Estados Unidos, Argentina, Chile, España y Colombia, antes de continuar su camino por Ecuador.

Precios de entradas por ciudad y localidades

Los precios de las entradas varían según la ciudad y la ubicación dentro del recinto. En Guayaquil, las localidades habilitadas corresponden a Golden Box, con un valor de 40 dólares; Top Box, a 70 dólares; y Santiago Cruz Box, con un precio de 95 dólares.

Para el concierto en Quito, el público podrá elegir entre Luneta Alta, a 50 dólares; Luneta Baja, a 60 dólares; Platea, a 80 dólares; y Butaca, cuyo valor alcanza los 95 dólares. Todas las localidades permiten disfrutar de un formato de concierto cercano, pensado para resaltar la narrativa y la emoción de las canciones.

Puntos de venta oficiales y compra de entradas

Las entradas para ambos conciertos están disponibles a través de la plataforma TicketShow. Los boletos pueden adquirirse de manera online en su sitio web oficial, así como en los puntos de venta físicos autorizados en Guayaquil y Quito.

La organización recomienda comprar únicamente por canales oficiales para evitar inconvenientes y garantizar el acceso a los espectáculos. Un consejo que, sin duda, no está de más.

Quince años de Cruce de Caminos: el disco que cambió su vida

Cruce de Caminos ocupa un lugar central en la historia personal y artística de Santiago Cruz. Aunque fue su tercer álbum de estudio, se convirtió en el trabajo que lo conectó de forma definitiva con el público latinoamericano. “Fue el disco que cambió mi vida, cambió mi carrera”, ha señalado el artista, al recordar el impacto de esas canciones en su trayectoria.

Quince años después, Quince de Caminos nace como una celebración en vivo que resignifica ese repertorio con nuevas versiones, temas inéditos y una puesta en escena pensada como experiencia compartida. El proyecto incluye la reinterpretación de las 11 canciones originales, dos temas nuevos y un bonus track especial: una versión íntima de Un amor de verdad a piano y voz.

El presente creativo y la conexión con el público

Aunque la gira se apoya en la memoria, el presente creativo de Santiago Cruz sigue activo. Su álbum Nueve (2023) continúa formando parte del repertorio,

Además, su proceso de composición se mantiene en constante movimiento, incluso en medio de una agenda intensa que se extiende hasta marzo de 2026.

Más allá de los escenarios, el artista destaca la relación cercana con su audiencia, una conexión que se refleja en mensajes, encuentros y canciones recientes como Que tengas un bonito día, convertida en un emblema de sus conciertos.

Para Cruz, el mensaje es claro: en tiempos complejos, la amabilidad y los gestos simples siguen siendo un acto profundamente transformador.

