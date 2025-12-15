Expreso
El grupo Kiruba ensayando para su show en Guayaquil en 2024.
El grupo Kiruba ensayando para su show en Guayaquil en 2024.Santiago Vinces// Cortesía

Kiruba da pistas de una gira por Ecuador en el 2026

'Por última vez' se llamaría el nombre del tour que anunció TopShows

La agrupación ecuatoriana Kiruba confirmó su regreso a los escenarios con un concierto titulado 'Por última vez', una serie de presentaciones que marcará el reencuentro con sus fanáticos de Ecuador. Los shows, hasta ahora confirmados, se realizarían en Quito y Guayaquil, según pudo conocer EXPRESIONES tras el anunció de la empresa TopShows a través de un reel difundido en Instagram.

El anuncio se construyó con imágenes de Mariela Nazareno, Cecilia Calle, Diana Paola Rueda, Gabriela Villalba y María José Blum en sus distintas presentaciones. Cabe recordar que las integrantes del grupo se unieron a partir de su paso por el programa de telerrealidad Pop Stars (2002). La comunicación de estos futuros espectáculos se centró en el carácter definitivo de estos conciertos y en el vínculo pendiente con sus seguidores.

Vale recordar que estas presentaciones buscan cumplir con el concierto que quedó inconcluso durante el festival Flashback 593 en Guayaquil, donde Kiruba no pudo desarrollar su show completo debido a la extensión de las presentaciones de otros artistas invitados en ese mismo festival.

Kiruba y sus conciertos en el 2024 que las dejaron con ganas de más

El anuncio se produce luego del reencuentro que el grupo realizó en Quito en julio de 2024, cuando Kiruba volvió a presentarse tras dos décadas en el teatro San Gabriel. En esa ocasión, el grupo interpretó canciones de su repertorio como ‘Camina’, ‘Quisiera’, ‘Me pierdo’, ‘Mirando como un bobo’ y ‘Se me fue’, tema más reciente de la agrupación. 

La presentación de 2024 reunió nuevamente a María José Blum, Gabriela Villalba, Diana Rueda, Mariela Nazareno y Cecilia Calle, integrantes que hoy residen en distintas ciudades del mundo y que retomaron los ensayos en Ecuador para concretar ese regreso. Durante ese proceso, Cecilia Calle compartió en redes sociales: “Siempre que nos reunimos, se arma el relajo y la energía se prende. El corazón se agranda, el tiempo se para”.

Kiruba en uno de sus conciertos en la promoción de su primer álbum.
Kiruba en uno de sus conciertos en la promoción de su primer álbum.Archivo

Hasta el momento, TopShows no ha revelado fechas específicas ni detalles sobre la venta de entradas para Quito y Guayaquil. Se prevé que la información completa sea anunciada en los próximos días a través de los canales oficiales de la productora y del grupo.

