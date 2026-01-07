Judicatura responde a supuestas amenazas contra la exdirectora de Orellana: esto dijo

La exfuncionaria Samantha Lozada denunció que no recibió apoyo de la Judicatura frente a presiones del crimen organizado

El Consejo de la Judicatura respondió a las denuncias de la exdirectora provincial de Orellana, Samantha Lozada, sobre una supuesta desprotección institucional frente a amenazas del crimen organizado que incluso habrían puesto en riesgo su vida y la de su familia.

A través de medios de comunicación, la exfuncionaria denunció una supuesta desprotección por parte de la Judicatura, presidida por Mario Godoy —actualmente cuestionado por presuntas presiones judiciales—, tras haber recibido amenazas relacionadas con su trabajo. Incluso, terminó siendo cesada en sus funciones.

Mario Godoy, presidente de la Judicatura, acusó en la Asamblea Nacional a todos de interferir en la justicia, excepto a su exdirector Henry Gaibor.



La Judicatura dice que es "imprecisa" la denuncia de exdirectora de Orellana

Tras la denuncia, el Consejo de la Judicatura de pronunció señalando que las declaraciones de la exdirectora provincial de Orellana, Samantha Lozada, son imprecisas y que no reflejan el actuar de la institución en este caso. Además, desligando una supuesta responsabilidad del titular de la Judicatura, Mario Godoy.

"Desde que se conocieron amenazas en su contra, la institución gestionó de manera inmediata y oportuna las medidas correspondientes ante el Ministerio del Interior, autorizó la modalidad de teletrabajo y promovió las acciones legales necesarias para resguardar su integridad y la de su familia", señala el comunicado publicado en redes sociales.

Pese a que Lozada señaló que reportó de su situación a la Judicatura, la entidad sostiene que "no existen denuncias oficiales de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión que vinculen a jueces o fiscales de la provincia de Orellana con redes delictivas, más allá de un caso específico y debidamente formalizado, que fue tramitado con diligencia institucional y que concluyó con la remoción de un fiscal, decisión que posteriormente fue ratificada tras el rechazo de su apelación".

Judicatura sostiene que exdirectora renunció y no fue cesada

Por otro lado, respecto a una supuesta visita del presidente del Consejo de la Judicatura a la dirección de Orellana, la entidad aclaró que no sucedió. Además, sostuvo que la salida de la exdirectora de su cargo no fue una decisión unilateral.

"La exfuncionaria presentó su renuncia de manera formal y verbal a las autoridades, la cual fue aceptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura conforme a los procedimientos y a la normativa vigente", acotó la entidad.

La Judicatura, además, enfatizó que "actúa con transparencia y responsabilidad institucional, y exhorta a que la información difundida al país se sustente en hechos verificados, contextualizados y contrastados. Debido a las campañas de desinformación, la institución hace un llamado a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales".

