Kiruba: Siempre con la posibilidad de volver a reunirse

“Nadie le puede decir que no a María José”, sueltan al unísono y casi que ensayado cuatro de las cinco integrantes de Kiruba.

Kiruba se reencuentra: El quinteto ensaya para sus dos conciertos Leer más

Gabriela Villalba, Diana Rueda, Cecilia Calle y Mariela Nazareno afirman que si no fuera por el empuje y persuación de María José Blum no hubieran logrado juntarse.

Y esta reunión fue una sorpresa. Para ellas, para todos. Hace exactamente 20 años la agrupación decidió continuar por caminos separados tras dos años de actividad. Hicieron historia con la publicación de su primer trabajo discográfico, consiguiendo triple platino, un hito en el país considerando también el auge de la piratería. Pero con caminos separados en lo laboral, la amistad ha seguido tan fuerte como siempre.

Distanciadas por varios continentes, pero unidas por una historia en común, como la de haber sido parte del primer reality que emitió la TV ecuatoriana Popstars, el quinteto se reencontró con su música y fanáticos en Quito y Guayaquil.

En la capital fue un show en unitario el pasado 11 de julio, desde el teatro San Gabriel. Mientras que en Guayaquil fueron parte del festival Flashback 593, un día después.

Desde esa prueba de sonido, EXPRESIONESconversó con las integrantes, que no buscan reactivarse artísticamente, aunque demostraron que están más que listas.

Estar juntas sobre un escenario es un momento especial y en esta entrevista declaran que ellas siempre estarán juntas, porque Kiruba volverá cada vez que todo se alinee.

RELACIONADAS Tomorrowland recibe multa millonaria por usar vasos desechables

Kiruba en su ensayo para el concierto Flashback 593. Santiago Vinces// Cortesía

La entrevista con Kiruba

​

¿Subirse al escenario es como andar en bicicleta? ¿No se olvida?

C: No, no es así. Porque siempre te dan nervios. Pero la adrenalina que te da el público es algo que no puedes dejar. El que nace artista, muere artista. No es subirse y ya está. Se necesita entrenamiento, práctica.

Ustedes lo dejan ver muy fácil. No habían estado juntas desde 2018…

C: Es que ese amor no se pierde. Una vez que estás en el escenario nadie nos baja.

G: ¡Qué lindo que se nos vea así, porque estábamos muy nerviosas! Han pasado 21 años. No es tan fácil.

Mariela Nazareno ensayando. Santiago Vinces// Cortesía

¿Sus cuerpos tienen memoria? Porque hay sincronía, la misma vibra

G: Es justo eso. Justo ahora nuestra profesora de canto, que también salía en el reality, Sare del Pozo, nos dijo que cuando conectas con un grupo de personas por medio de la música lo haces para siempre. Con Kiruba pasa eso. Lo que hemos vivido nosotras cinco es algo que estará con nosotras hasta el final. Es algo tan grande, y el haber ensayado por tanto tiempo estas canciones y coreografías es algo que tenemos en el cerebro.

C: Lo más impactante para nosotras fue el encierro. Cualquier músico empieza desde su casa, un día sí, otro no. Pero lo de nosotras fue muy intenso.

María José Blum tuvo doble ensayo, tanto por Kiruba como por Emotion Band. Santiago Vinces// Cortesía

¿Cómo describen aquella etapa?

D: Fue un entrenamiento militar, pero de música. Fue de lunes a domingo, sin ningún descanso. Ejercicio, canto, baile, expresión corporal y repetíamos. No había televisión, radio, nada con nosotras. ¡Peor celulares! Nos quitaron todo en el reality, así fue Popstar. Todo durante tres meses.

En su día a día, ¿se asoman estos recuerdos?

C: A mí me pasó que había bloqueado estos recuerdos. Soy ama de casa, con cuatro hijos, dedicada al yoga. También intenso. Pero una vez que llegué y estuve con todas aparecieron todos. Bastó con que Gaby haga un paso para recordarlos. Son esas memorias.

D: Con la coreografía de Quisiera, me acordé de un paso que no habíamos hecho en mucho tiempo.

Flashback 593: Así fue la farra a la ecuatoriana Leer más

Entonces simplemente recordaron las coreografías de antes.

M: Son básicamente las que marcamos hace varios años. Y fue así porque estábamos todas en el ensayo y comenzó a salir natural, todas haciendo los mismos movimientos. Hubo ciertos cambios porque tampoco nos acordamos de todo (risas).

D: Pero tampoco es que bailamos todo el show como antes, el cuerpo ya no jala (risas).

A la hora de unirlas, ¿cómo lo hace María José? Era improbable esto que está pasando.

G: Con insistencia. Llamando diez veces al día porque no aceptaba el no (risas)

C: Era casi imposible para mí porque al día siguiente del show en Guayaquil debía volver a Estados Unidos por un evento de mi hija. Yo le dije que no, pero cambió todos los vuelos y no pude negarme. ¡Mírame aquí!

Cecilia Calle no ha perdido la práctica en el baile y el canto. Santiago Vinces// Cortesía

M: No hay cómo decirle que no a María José. Ella se enfoca y dice lo que va a pasar. Nos preguntó como con cuatro meses de anticipación. Pero ella siempre, casi cada año, quiere que esto pase. Lanza las ideas. La producción de Quito, la de Guayaquil. Ella se lució. Se encargó de todo.

Veinte años después le están haciendo justicia a Baila la luna, su segundo disco. El mismo que no tuvo ni promoción ni conciertos.

D: Es un muy buen disco, con grandes temas. Al final no se le pudo hacer promoción. Es la primera vez que cantamos este trabajo en vivo.

M: Y ensamblarlo. Porque en el estudio grabas tu parte y las voces las unen, pero ahora creamos todo el espectáculo de cero.

D: Hicimos 20 temas en Quito, no es poca cosa. Se nos quedaron un par por fuera, porque había que respetar un horario. Teníamos mucho repertorio y creo que tenemos la habilidad de hacer cosas que por lo general no se hacen fácil, pero lo logramos.

¿Eso es gracias a su entrenamiento?

C: Supongo, porque tres días antes del concierto el ensayo fue de lo peor.

G: Yo le dije a mi mami que rezara, que prendiera las velas, porque no estaba sonando bien. Pero una vez que estamos en el escenario las cinco lo disfrutamos. ¡La gente estaba tan contenta! Fue una sinergia con el público que nos volvió a dar confianza.

Diana Rueda durante la prueba de sonido. Ella es la más pendiente del micrófono y los equipos. Santiago Vinces// Cortesía

¿Cómo reciben este impacto? Después de tantos años es fácil que las olviden.

C: Vi un video de un chico que decía que Kiruba fue la parte feliz de su infancia, porque él tuvo una con muchos problemas. Se me salieron las lágrimas.

D: Hasta que no te pasa esto no te das cuenta de cuánto puedes influir en las personas. Nosotras no salimos y nos creíamos las reinitas, no. Nos sorprendía cada vez que se llenaba algo, aunque había algo gigante detrás.

M: Es la parte humana, de demostrarle que somos como ellos. Actualmente los reality shows, en las redes sociales, no son naturales. Por eso puedes llegar y no te mantienes. Se me hace sorprendente de que tras tantos años me sigan reconociendo en la calle.

Kiruba quiere mas composiciones en 2019 Leer más

De ser una estrella del pop, ¿qué queda en su vidas diarias?

Todas: ¡NADA! Cero.

D: La gente tiende a ver lo que pasó con nosotras como un producto de televisión. Pero no. Es cierto que salimos de un concurso, porque esa fue la forma de darnos a conocer. Pero la realidad es que somos artistas. En ese entonces, teníamos el sueño de ser cantantes y por eso entramos, no porque no teníamos nada que hacer. Siempre hemos sido artistas y hoy la gente nos recibe así. Y cada quien, en algún momento, ha dedicado su vida a cualquier disciplina.

Gabriela Villalba reveló que le hubiera gustado cantar 'Calle desierta' en el show en Quito pero tuvo que quedar fuera por falta de tiempo. Santiago Vinces// Cortesía

¿Se podrá repetir esto que acaba de suceder?

M: No sabemos. No podemos predecirlo por las distancias con las que estamos.

C: El detalle de la logística es complicado. No es fácil lidiar con eso.

D: La posibilidad existe, hay que ver qué ocurre.

Kiruba cerró su concierto en Guayaquil con un abrazo, a modo de promesa. Santiago Vinces// Cortesía